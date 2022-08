El Govern reitera la necessitat de complir amb les mesures d'estalvi i eficiència energètica

El vicepresident i conseller de Transició Energètica del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha participat aquest dilluns, juntament amb el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i el director general de Comerç, Miquel Piñol, en la Conferència Sectorial d'Energia convocada pel Govern amb presència de la ministra espanyola de Transició Energètica, Teresa Ribera, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

El vicepresident Yllanes ha insistit en la reunió en la necessitat de complir les mesures d'estalvi i eficiència energètica per a fer front, tant al canvi climàtic, com a la crisi energètica que es preveu s'aguditzarà en la pròxima tardor, i ha celebrat i el compromís i la lleialtat institucional mostrats per la majoria de les Comunitats, a excepció de les governades pel Partit Popular.

El vicepresident també ha celebrat la disposició i el consens entre els sectors afectats que, assegura, estan conscienciats sobre la necessitat de l'estalvi i l'eficiència energètica, així com la flexibilitat del reial decret respecte a determinades mesures i, en concret, a l'hora d'adaptar-se a les singularitats pròpies del model productiu de l'arxipèlag.

Per la seva banda, el Conseller de Model Econòmic Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha indicat en acabar la Conferència Sectorial que, des de la Conselleria es defensen totes les mesures impulsades pel Govern de l’Estat, ja que són accions d’interès general i de gran importància per fer front a la gestió energètica donada la situació i el context actual.

Negueruela ha demanat, així mateix, que les diferents formacions polítiques deixin de fer política partidista quan es tracten temes d’estat, com n’és el cas.

En tot cas, el conseller de Turisme també ha recordat que ja es va deixar clar en el seu moment, i ara es reitera, que quan hi ha treballadors en els centres de treball, preval la prevenció. Per això, i en el cas dels límits de les temperatures, s’aplicarà el pla d’estalvi energètic de la mateixa manera que ja es ve aplicant el Reial Decret 486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, del Govern espanyol, i en especial aquelles mesures que es recullen en el cas dels llocs de treball no sedentaris.

Aquest tractament és idèntic tant per al sector de la restauració com en els restaurants d’hotels i les seves zones comuns. Negueruela recorda que la normativa estatal atorga a les habitacions dels allotjaments consideració de domicili.

Per tot això, Negueruela ha indicat que la norma és clara i que les crítiques realitzades al Pla només es fan per atacar les mesures del Govern espanyol, sense que s’aportin solucions en positiu per fer front a l’actual situació energètica.