Per als joves del PP cal un «canvi radical» en les polítiques d'habitatge per als joves i diuen que els bons de lloguer són «totalment insuficients»

Noves Generacions (NNGG) del PP a les Illes Balears ha demanat aquest dilluns un «canvi radical» en les polítiques d'habitatge per als joves i ha considerat «totalment insuficients» els bons de lloguer destinats a aquest col·lectiu.

Així ho ha afirmat, en declaracions als mitjans, la presidenta del NNGG a les Illes, Lourdes Roca, qui ha censurat que les Balears «són la Comunitat on més creixen» els preus de l'habitatge.

Roca ha explicat que els joves cerquen llogar un habitatge o comprar una casa «pels seus propis mitjans». «Veim que durant aquests set anys que ha governant l'esquerra, l'única solució que han donat són bons de lloguer, que són totalment insuficients, o el lloguer social», ha assenyalat, reclamant «un canvi radical» d'aquestes polítiques

«Hi ha manca de pisos, però això no vol dir que haguem d'obligar ningú al fet que posi els pisos en lloguer, sinó que s'ha d'incentivar a través d'incentius fiscals i incentius especials per als joves», ha indicat. Com a exemple, ha sol·licitat deduccions de l'IRPF per als joves que lloguen, avals públics per a la compra d'habitatges i reduir o eliminar l'impost de la compra del primer habitatge per als joves.

D'altra banda, Roca ha criticat que «les polítiques intervencionistes que vol aplicar el Govern són un fracàs». «No s'han d'intervenir els preus de l'habitatge», ha remarcat.

De nou, ha insistit a oferir incentius fiscals perquè, segons ha dit, d'aquesta manera hi haurà més habitatges en el mercat. «Quanta més oferta hi ha en el mercat, els preus baixen», ha conclòs.