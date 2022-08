Prohens duu ara al Congrés espanyol la millora de les condicions de l'Imserso davant l'escalada de la inflació

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, ha registrat una iniciativa al Congrés espanyol per instar el Govern de Pedro Sánchez a «millorar les condicions de la convocatòria dels programes de turisme social de l'Imserso» per «garantir la seva viabilitat davant la inflació».

La líder del PP de les illes apunta que «amb la congelació dels preus per part del Govern central, i davant l'augment dels costos per als hotels i proveïdors, aquests programes no resulten viables»; i recorda que, «si bé en aquests mesos tenim bones dades d'ocupació turística, és sempre imprescindible per a les illes allargar al màxim la temporada».

La proposta de Prohens, una Proposició no de Llei presentada per al seu debat a la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, reclama a l'Executiu espanyol la «millora de les condicions de rendibilitat aplicades als proveïdors» o «l'ampliació de l'oferta del nombre de places i pernoctacions a generar», així com «la inclusió de preus unitaris amb valors de mercat, ajustats als costos reals de producció en l'actual conjuntura». La iniciativa recorda que «de mitjana els allotjaments turístics han vist incrementats els seus costos operacionals més d'un 20%».

Així, segons Prohens, la proposta cerca «garantir als pensionistes usuaris el manteniment i congelació dels preus» aplicats a l'última temporada, «tenint en compte la conjuntura inflacionista» i tenint en compte que són «un element bàsic de l'envelliment actiu i saludable».