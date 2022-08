El Pi convoca el sisè Congrés Balear amb el lema 'Si el tastes, t’agrada'

L'executiva balear d'El Pi-Proposta per les Illes Balears ha aprovat convocar el sisè Congrés Balear amb l’objectiu d’encarar el període electoral «amb una organització estructurada, amb el partit unit i amb un projecte clar i engrescador». El màxim òrgan de la formació es durà a terme el pròxim 8 d’octubre.

El president de la formació, Tolo Gili, ha declarat que «pretenem que aquest sigui un Congrés de consolidació amb l'objectiu d'aglutinar i sumar forces per fer un projecte més sòlid. Un congrés obert a tothom, als que ja han confiat en El Pi i als que no ens han provat encara». En aquest mateix sentit, el president ha explicat que el lema del Congrés, «hem volgut que sigui 'Si el tastes, t’agrada'. Sabem que no som perfectes, però hem demostrat que quan tenim responsabilitat de govern, ho sabem fer i la gent confia en nosaltres».

Segons Gili, «la política de blocs PP/PSOE no funciona, els ciutadans estan cansats de prohibicions i restriccions, és hora de donar suport a la petita i mitja empresa, treballadors, a tota aquella gent que s'aixeca ben prest cada dematí per fer progressar la nostra terra».

Així mateix, la vicepresidenta primera, Xisca Mora, ha destacat que «tenim un important repte per endavant, una oportunitat històrica, perquè El Pi sigui decisiu per marcar les polítiques del pròxim Govern», i ha criticat que després de quaranta anys de democràcia i governs bipartidistes «seguim sense gestió dels ports i aeroports, sense policia pròpia, sense un finançament just que sí que tenen al País Basc, sense poder decidir sobre els nostres xiringuitos. És ben necessari que se'ns doni una oportunitat de canviar aquesta dinàmica».

El vicepresident segon, Jaume Monserrat, ha indicat que «entenem que en aquests moments de polarització i inestabilitat econòmica i social és molt necessari un partit que posi seny i centri les polítiques en benefici de tots els ciutadans». Durant set anys de Govern socialista, «ens hem empobrit com mai, la pressió fiscal no atura de pujar i seguim sense resoldre el problema de l'infrafinançament que patim. Amb el partit socialista anam cap a una societat subvencionada i gens productiva, que premia aquells que no són productius i castiga els que generen riquesa i llocs de feina».

La vicepresidenta, Lucia Ribas, ha declarat que Eivissa necessita un projecte com El Pi, que miri pels interessos d'eivissencs i eivissenques. «Estam doblement per perjudicats pels sobrecostos que tenim pel fet de ser una illa. Falten metges, infermeres, policies, mestres. I tot per culpa dels Governs, tant del PP com del PSOE, que no solucionen els problemes de la gent de les Pitiüses».

Mentre que el vicepresident, Toni Bosch, ha reclamat que «és ben hora d'obrir els ulls i no deixar que ens governin des d’un despatx de la gran via». «Menorca necessita gent que conegui la realitat de l'illa i governi sense extremismes que no deixen viure la gent i que penalitzen el progrés econòmic i social d'aquella gent que amb la seva suor s'ha forjat un patrimoni».