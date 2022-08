Miquel Carranza, nou director general de Comerç de l'Ajuntament de Palma

Entre els acords adoptats per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma, aquest dimecres 3 d’agost s’ha fet efectiu el nomenament de Miquel Carranza com a nou director general de Comerç de l’Ajuntament (adscrit a l’Àrea delegada de Promoció Econòmica i Ocupació).

Miquel Carranza Guasch (1985, Oaxaca, Mèxic), fill d’eivissenca i mexicà, és principalment conegut com a politòleg eivissenc, tot i que actualment és ciutadà de Son Sardina, a Mallorca. Carranza ha realitzat estudis en Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat Complutense de Madrid i és Doctor en Història i Geografia cum laude per la Universitat de les Illes Balears, amb la seva tesi doctoral, ‘La identidad insular, elemento particular de les Illes Balears. El caso de Eivissa’. A més a més, és professor tutor de la UNED, en les assignatures de Sociologia General, Estructura Social i Política i Societat; investigador col·laborador del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.

A nivell polític, Carranza és militant i Secretari de Comunicació d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) i, amb anterioritat, ja ha realitzat tasques com a d’assessor polític al Parlament, així com de representant sindical a CCOO Illes Balears.