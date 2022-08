Iceta reconeix que «a vegades» es comet l'error de pensar en la cultura «des de Madrid»

El ministre de Cultura i Esports del Govern espanyol, Miquel Iceta, s'ha mostrat aquest dilluns partidari que l'Estatut de l'Artista contempli particularitats fiscals per als creadors de les Balears.

Iceta s'ha reunit a una sala del CineCiutat, al costat de la delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, amb representants del sector cultural de les Balears, amb els qui ha tractat les primeres mesures de l'Estatut de l'Artista i el Bo Cultural Jove.

Sobre l'Estatut de l'Artista, Iceta ha explicat que caldrà estudiar quines mesures particulars per al sector a les Illes poden desenvolupar-se, com «determinades modulacions» en temes de fiscalitat. «Escoltarem el que digui el sector i parlarem amb el Ministeri d'Hisenda», ha assenyalat.

En relació al Bo Cultural Jove, el ministre s'ha mostrat satisfet de com s'està desenvolupant fins al moment --es va posar en marxa la setmana passada-- i ha animat a empreses i entitats culturals a sumar-s'hi perquè mig milió de joves que compleixen 18 anys puguin disposar de fins a 400 euros.

Iceta ha insistit que per a enguany i el pròxim, la mesura està assegurada ja que la partida està inclosa en els Pressupostos Generals i una pròrroga dels comptes, en cas de no aprovar-se unes noves, també ho mantindria.

El ministre ha apuntat que la voluntat de l'Executiu central és mantenir la mesura en el futur, vista la consolidació en països com Itàlia o França encara que, ha matisat, «dependrà de cada govern».

Miquel Iceta ha emmarcat la trobada amb el sector cultural de les Balears en la voluntat del Govern espanyol d'escoltar totes les sensibilitats culturals presents en tot l'Estat.

«A vegades es comet l'error de pensar en el sector cultural d'Espanya des de Madrid i això deixa fora moltes coses. Per fortuna, l'activitat cultural no sols es concentra en les grans ciutats com Madrid o Barcelona», ha afirmat.

Arribar fins al Congrés

L'Associació d'Artistes Visuals de Balears (Aavib) ha assenyalat que una vegada que estigui disponible el text definitiu de l'Estatut de l'Artista, defensarà en el Congrés els beneficis específics per a creadors de territoris extracontinentals, Ceuta i Melilla, així li ho ha traslladat al ministre espanyol el president de l'Associació, Álex Ceball.

Ceball ha traslladat les necessitats específiques i les dificultats que travessa el sector cultural a les Illes en comparació amb el continent.

«No és la mateixa despesa el que té un artista de la península que el que té un d'una illa. Tot costa més i no estam en igualtat de condicions», ha apuntat.

Segons el president de la Aavib, si el ministeri de Cultura, per «temes burocràtics» no pot garantir la protecció dels artistes de les Balears, «el Parlament sí i fins allí arribarem».

Al mateix temps, Ceball ha reclamat la creació de vies de finançament específic per a organismes no governamentals dedicats a la cultura, dirigits cap a l'operativitat.