Guillem Mut: «Per a poder accedir al primer habitatge els impostos haurien de ser marginals»

El PI-Proposta per les Illes Balears i Joves per les Illes s'han reunit aquests dies per parlar dels problemes que tenen els joves a l'hora d'accedir a un habitatge. Tolo Gili, president del Pi, i Guillem Mut, president de Joves per les Illes, han conversat amb els joves de la formació. A més, a la trobada també ha estat convidada la presidenta del Col·legi d'Agents Immobiliaris de les Balears, Natàlia Bueno, per aportar la seva visió sobre aquesta problemàtica.

Bueno ha insistit que «tenim un problema d'increment poblacional, això es tradueix en una manca d'habitatge i, en ser illes, no podem construir de manera infinita. Per això haurem d'estudiar quin creixement volem». A més, ha explicat que la normativa actual «fa que els constructors estiguin obligats a fer habitatges per a classes altes».

Bueno ha assegurat que s'ha de fomentar l'adquisició del primer habitatge. «Els imposts per adquirir aquest primer habitatge no haurien de ser de més d'un 1%. Les administracions haurien de fer aquesta ajuda als ciutadans que vulguin comprar un habitatge. A més, s'han d'acabar amb les traves administratives o fomentar el 'cohousing'». Bueno, a més, ha proposat fer un estudi del parc d'habitatges buits que hi ha a les Balears, reconèixer els motius i fomentar mesures perquè els propietaris els lloguin.

En aquest sentit, el president de Joves per les Illes, ha assegurat que el trànsit cap a la vida adulta comença amb l'emancipació de casa dels pares, però ara és pràcticament impossible. «Si la teva família no té propietats, no pots fer la passa de viure tot sol», ha destacat Mut. Segons l'observatori de l'emancipació només el 16% menors de 30 anys s'ha pogut emancipar. Així Mut ha destacat que «vàrem demanar que la condició de joves s'elevés a 35 anys després i augmentés un 20% l'habitatge social, cosa que ens han negat a la llei de la joventut». «Per a poder accedir al primer habitatge els impostos haurien de ser marginals», ha destacat.

Per altra banda, ambdós han coincidit que les ajudes que proposa el govern, de 250 euros al mes durant dos anys perquè els joves vagin de lloguer, «no són suficients».

Per concloure l'acte, el president d'El PI, Tolo Gili, ha insistit que la manca d'habitatge assequible també s'ha vist reflectida en el món turístic. «Molts de treballadors de temporada no han vengut i, tot i això, hi ha hagut plena ocupació. És el moment de fer un plantejament i proposar un decreixement turístic», ha dit. A més, ha recordat que tot i el veto al lloguer vacacional per part del Govern, com a principal problema al lloguer a preu assequible, no ha servit de res, «tot el contrari, els preus han continuat pujant desmesuradament». «Hem de fer un replantejament de la política d'habitatge», ha sentenciat.