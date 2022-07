Autoritats de les Balears rebutgen assistir a la recepció monàrquica a Marivent

Els Reis espanyols oferiran dijous que ve, 4 d'agost, a partir de les 21.00 hores, la 'recepció a la societat balear' al Palau de Marivent, que serà per primera vegada escenari d'aquest esdeveniment.

Així, malgrat que altres anys aquesta cita ha tengut lloc al Palau de l'Almudaina i que s'havia comentat que aquest estiu es podria dur a terme al Castell de Bellver, els Borbons han decidit finalment celebrar-la al Palau de Marivent que ocupen cada estiu.

Felipe VI ha iniciat la seva agenda a Mallorca aquest divendres, amb diferents audiències al Palau de l'Almudaina, amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, el president del Parlament, Vicenç Thomas, el batle de Palma, José Hila, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. La cita entre Felipe IV i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, tendrà lloc dimarts, 2 d'agost, al Palau de Marivent.

Respecte a la recepció que farà Felipe el 4 d'agost, ja són diverses les autoritats públiques de les Balears que han rebutjat la invitació, i, com passa cada any, s'espera que representants d'entitats de la societat civil com l'OCB o el GOB també la declinin.

No, gràcies.

Declin la convidada de la @CasaReal, per la meva profunda convicció republicana. Un cap d'estat triat per genètica i no per voluntat popular, no és acceptable. Treballam per una societat sense privilegis.

Marivent pel poble. pic.twitter.com/JgPCghFavo — Neus Truyol Caimari (@Neustru) July 29, 2022

Des de la meva aspiració política i personal a dissoldre la monarquia, un anacronisme incompatible amb un Estat modern i democràtic, he declinat la invitació de @CasaReal. pic.twitter.com/hJUuFinBqm — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) July 28, 2022

No anirem a la recepció amb el rei.

Perquè diem no a la corrupció.

Perquè la ciutadania mereix una investigació sobre el rei Juan Carlos.

Perquè volem Marivent per la gent de Mallorca.

Perquè volem triar.

Perquè som republicanes pic.twitter.com/4B436eUYYs — Aurora Ribot (@Aurora_Ribot) July 29, 2022

Davant l'anacronia, la impunitat i l'estructura corrupta que representa la monarquia, dia 4 no em trobareu a la recepció de la @CasaReal.



Admetre que fer de Rei ve per bressol és el mateix que admetre que ser pobre també ens ve de naixement. Salut i república. pic.twitter.com/zXsL4IW9qe — Magdalena Gelabert (@MagdaGelabert) July 29, 2022