Vox empra tàctiques nazis i empapera les bancades de l'esquerra a la Sala de Plens del Consell de Mallorca

El partit d'extrema dreta Vox ha empaperat amb imatges denigrants la bancada dels partits PSOE, MÉS per Mallorca i Podem a la Sala de Plens del Consell de Mallorca amb l'excusa de denunciar «la repel·lent i penosa imatge que envaeix Palma».

Amb un discurs ple d'aporofòbia, la sucursal de Vox a Mallorca vol denunciar que Palma és plena de «persones sense sostre, borratxos, drogoaddictes, okupes, indigents…» i que això és culpa del PSOE, MÉS per Mallorca i Podem.

Així, han utilitzat fotografies de persones sense sostre i han dedicat missatges específics per a cada conseller. No acostumats als mecanismes democràtics, el partit d'extrema dreta ha preferit assenyalar amb cartells els consellers d'aquests tres partits en lloc d'usar la Sala de Plens i la seva representació al Consell per a exposar les seves idees.

«Hem fet això que tant li agrada a l'esquerra, que és omplir la institució de fotos. Posen fotos en honor al col·lectiu LGTBI, en honor a allò català, en honor als sindicats, en honor a les feminazis, en honor al Front Polisario...», han comparat des de Vox.