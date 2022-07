Les Balears i altres territoris governats pel PSOE reclamen al Govern espanyol que activi un mecanisme per a fer front a la inflació

Diversos executius autonòmics governats pel PSOE, com les Illes Balears, el País Valencià, Canàries i Castella-la Manxa, han avançat que plantejaran al Ministeri d'Hisenda al Consell de Política Fiscal i Financera que posi en marxa un mecanisme de finançament per a les comunitats autònomes, semblant al Fons Covid, per a fer front a la conjuntura econòmica provocada per la inflació actual.

Així ho han explicat diferents consellers autonòmics del PSOE en declaracions als mitjans de comunicació en la seva entrada a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra aquest dimecres per a abordar, entre altres coses, el sostre de despesa i la flexibilització de l'objectiu de dèficit.

En aquest context, el conseller d'Hisenda de Canàries, Román Rodríguez, ha estat el primer a plantejar aquesta possibilitat, de crear aquest fons «que se'l pot anomenar Covid o antiinflació» per a combatre l'«alta tensió» provocada per la conjuntura econòmica actual.

En termes semblants s'ha expressat la consellera d'Hisenda de les Balears, Rosario Sánchez, qui ha esperat a veure quines són les previsions de recaptació del Govern espanyol, i que plantejarà, segons ha dit, veure com l'Estat «acompanya» les comunitats autònomes per les despeses degut a l'increment dels preus.

Finançament autonòmic

Alhora, diverses comunitats també governades pel PSOE han insistit en la necessitat de reformar el model de finançament autonòmic, malgrat que aquest punt no figura en l'ordre del dia de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.

Tot i això, el conseller d'Hisenda de Castella-la Manxa, Juan Alfonso Ruiz Molina, creu que mentre es realitzen aquests treballs de modificar el sistema de finançament autonòmic, seria convenient que Hisenda posés en marxa aquest mecanisme de compensació similar al Fons Covid.

Un plantejament que també ha estat ben acollit pel conseller d'Hisenda del País Valencià, Vicent Soler, qui ha tornat a destacar la «necessitat» de culminar la reforma del model de finançament, i apressa Hisenda a contestar les al·legacions de les comunitats autònomes a la seva proposta.

Taxa de referència

Pel que fa a la flexibilització de l'objectiu de dèficit de les comunitats autònomes al 0,3%, el conseller canari considera que és «insuficient» perquè s'assumeix una quota de dèficit menor que la de l'Estat, i per això espera que hi hagi una discussió dins la reunió del Consell de Política Fiscal.

També el conseller de Castella-la Manxa veu «insuficent» aquest objectiu de dèficit de les comunitats autònomes, mentre que la taxa de referència del Govern espanyol seria del 3,2%.