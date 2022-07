Reforma laboral, polítiques migratòries, col·lapse del capitalisme i memòria democràtica, temes clau de la IV Escola de Formació d'EUIB

Com cada any, Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) obre les inscripcions per a l’Escola de Formació, la qual enguany arriba a la seva quarta edició i duu per títol 'Teixint comunitat'. La IV Escola de Formació del partit tendrà lloc el proper dissabte, 30 de juliol, a partir de les 10 hores, al Saló d’actes de la UGT a Palma (c. de Font i Monteros, n. 8, Palma).

La Secretària d’Organització i portaveu d’EUIB, Laura Pérez, ha presentat el programa de l’Escola de Formació aquest dissabte, 23 de juliol, a la seu del partit a Palma. «Ens complau convidar tota la militància i tota la ciutadania en general a aquesta Escola de Formació. Per a nosaltres és un autèntic plaer realitzar aquest tipus de formacions, en les quals els tallers estan també pensants per a poder escoltar la societat civil i a conèixer de primera mà les opinions que puguin enfortir la nostra idea de futur, pensant sobretot en el procés electoral del 2023», ha declarat Pérez.

Pel que fa al programa de la jornada de formació, a les 10 hores començarà la jornada el coordinador general de la formació, Juanjo Martínez, conjuntament amb Laura Pérez. Posteriorment, a les 10.15 hores, tendrà lloc el primer dels tallers, el qual du per títol 'La reforma Laboral, una eina de transformació social' i on hi intervendran: Yolanda Calvo, secretaria d’ocupació de Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO-IB), i Xisca Garí, Vicesecretaria de la Unió General de Treballadores i Treballadors de les Illes Balears (UGT-IB).

A les 11.45 hi haurà una aturada de mitja hora per a berenar o descansar, per a les 12.15 hores continuar amb el segon dels tallers, 'Polítiques migratòries, la frontera de la desigualtat', en el qual hi intervendran: Carlos Martínez, activista DDHH i portaveu de la plataforma Les Balears Acollim; Justin Kashara, president d’African Kal Melanina; Nataly Pinzón, activista colombiana, i Laura Pérez, jurista i secretària d’organització d’EUIB. A les 14 hores es tornarà a aturar, en aquesta ocasió durant dues hores, per tal de donar temps a dinar i descansar als participants.

Després, a les 16 hores, començarà el tercer taller 'Les alternatives al Col·lapse del Capitalisme', amb la intervenció de: Pablo Jiménez, geògraf, diputat d’EUIB al Parlament de les Illes Balears i coordinador d’Esquerra de Menorca–Esquerra Unida, i Xisco Gonzàlez, professor de sociologia a la UIB i a la UNED.

La darrera de les pauses serà a les 17.30 hores i, finalment, a les 18.30 començarà el quart i darrer taller de la jornada, 'La memòria democràtica, les següents fites a assolir dins el món educatiu i divulgatiu', on hi intervendran: Elisabeth Ripoll, Doctora en Història, presidenta del Col·lectiu Aurora Picornell i professora de la UIB, i David Ginard, Doctor en Història i catedràtic de la UIB.

Les inscripcions poden realitzar-se a través d'aquest formulari d’inscripció.