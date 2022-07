Costa: «Els ciutadans hauran de triar entre Armengol, que mantendrà la pressió fiscal o la incrementarà, i Marga Prohens, que abaixarà els imposts»

El portaveu del Partit Popular de les Illes Balears al Parlament, Toni Costa, ha defensat la seva reforma fiscal «per a baixar en 200 milions d’euros els imposts als ciutadans de les Balears, alertant als partits d'esquerres que si voten en contra, els ciutadans hauran de triar al 2023 entre Armengol, que mantendrà la pressió fiscal o fins i tot la incrementarà, i Marga Prohens, que abaixarà els imposts els sis primers mesos». «Ho ha fet tots aquests anys Feijóo a Galícia, ho ha fet Ayuso a Madrid, ho ha fet Juanma Moreno a Andalusia i ho farà Marga Prohens a Balears», ha defensat el portaveu del PP.

Després de sis mesos, el Parlament ha permès aquest dimarts el debat de la reforma fiscal del Partit Popular, al qual ha assistit la presidenta de la formació a les Illes, Marga Prohens, i el president insular Llorenç Galmés. La reforma fiscal del Partit Popular inclou la supressió de l'Impost de Successions de pares a fills, padrins a nets i entre cònjuges, la supressió de l'impost a la compra d'habitatge per a menors de 30 anys i rebaixa del 50% a menors de 35, la rebaixa de l'IRPF en un 0’5% per a les rendes inferiors a 30.000 euros i 0’25% a la resta, així com noves deduccions per naixement, cures de majors o per a propietaris que posin habitatge al mercat de lloguer.

Costa ha defensat la rebaixa d'imposts en el fet que les famílies sofreixen «la major pèrdua de poder adquisitiu en 37 anys a conseqüència d'una inflació que s'ha disparat ja per sobre del 10 per cent» i que «l'any passat el Govern va tenir un superàvit de 338 milions d’euros i tornarà a haver-hi superàvit enguany».

«No ens venguin amb el mantra de la destrucció de serveis»

«I no ens venguin amb el mantra de la destrucció de serveis públics, perquè Galícia, Madrid, Castella i Lleó o Andalusia han abaixat imposts i no hem vist destruir ni un servei públic fonamental», ha apuntat Costa.

«Si voten en contra estaran dient que no a qualsevol baixada d’imposts als ciutadans de Balears. Si voten en contra seran els ciutadans a les urnes el proper mes de maig que diran si prefereixen un govern presidit per Francina Armengol, que continuarà mantenint una elevada pressió fiscal o que fins i tot la incrementarà, o si volen un Govern presidit per Marga Prohens que aprovarà aquesta rebaixa fiscal els sis primers mesos de legislatura», ha avisat Costa.