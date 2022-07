Unitat de país: «Perquè el vot de la indignació no torni a bascular com sempre entre PSOE i PP, hem d'aixecar una veu potent de país!»

Els impulsors de la campanya 'Per una candidatura unitària de país' han tornat a fer una crida perquè la ciutadania se sumi al manifest per la unió de forces de país al Congrés espanyol.

«Perquè el vot de la indignació no torni a bascular com sempre entre PSOE i PP, hem d'aixecar una veu potent de país!», han remarcat en relació a una notícia de l'Ultima Hora sobre la inflació que pateixen les Balears.

Aquesta inflació està alterant els hàbits de consum dels ciutadans de les Balears amb l'alça de preus sobretot en els aliments de primera necessitat. En alguns productes fins i tot sobrepassa l'augment de la mitjana estatal. Per això, la campanya creu que per a abordar aquestes qüestions fonamentals per a les Balears cal ser «decisius» al Congrés espanyol.

La campanya, que reclama la unió de les forces de país de les Balears per a aconseguir un diputat a Madrid, remarca que les candidatures per separat no han aconseguit mai representació a Madrid. Per això, apel·len MÉS per Mallorca, El Pi, Més per Menorca, Ara Eivissa, Gent per Formentera, etc., així com a les formacions locals independents, perquè «iniciïn converses de cara a acordar una llista conjunta per a assolir l'objectiu».