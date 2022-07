El Pi considera «inacceptable» que no es faci la sessió de control al Govern: «Hi ha hagut un pacte davall la taula entre PSIB i PP»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha considerat «inacceptable» que es faci la sessió de control al Govern durant el ple del Parlament.

En declaracions als mitjans, Melià ha indicat que «en el fons» el que hi ha hagut és «un pacte davall la taula entre el PSIB i el PP perquè li han donat el caramel» de tramitar el debat de la seva Proposició de Llei sobre la Reforma Fiscal i «silenciar la resta de partits que estan a l'oposició».

«Aquestes no són les formes, les formes eren per aprofitar la sessió d'avui perquè tots els partits poguessin fer una sessió de control al Govern. No ens sembla la manera d'actuar més democràtica», ha assegurat Melià.

A més, Melià ha reclamat la compareixença de la consellera de Salut, Patricia Gómez, perquè doni «complides explicacions» després de la dimissió del director del Servei de Salut.

«Consideram que la consellera ha de comparèixer per explicar si estava al corrent d’aquest tema, i si és així, perquè no va actuar abans. És difícil de creure que ni ella ni la presidenta sapiguessin res després que fos denunciat al TSJIB. Creiem que totes aquestes qüestions s’han d’aclarir», ha remarcat.