MÉS, El Pi i la CUP expliquen les seves propostes en un acte de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

El restaurant Sa Creu, de Petra ha acollit aquest divendres una fita important per les persones que no volen votar en clau de província espanyola sinó que pretenen que el seu vot servesqui per defensar els interessos col·lectius de tots els habitants de les Illes Balears.

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) hi ha organitzat un sopar col·loqui titulat 'Els partits de país davant l'emergència nacional', amb la participació de Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca), Tolo Gili (El Pi) i Sara Barceló (CUP Mallorca).

Després del sus que va donar el president de l'ASM, Joan Planas, els tres representants de les formacions no sucursalistes, varen explicar les seves propostes per respondre a les tres emergències (fiscal i economia; lingüística i cultura; i social i climàtica) que pateixen les Balears.

Tolo Gili (El Pi) va explicar que aposten per un règim fiscal propi per a les Balears i va deixar clar que no aposten per la independència.

Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) va donar el principal titular de la nit en confirmar que la seva formació havia acceptat fer l'autopista entre Llucmajor i Campos a canvi d'ostentar la presidència del Consell de Mallorca i va explicar que tot i que ell és independentista, a la seva formació hi ha defensors d'altres opcions.

Sara Barceló (CUP Mallorca) va explicar que l'aposta de la seva formació és per la independència dels Països Catalans.