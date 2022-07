Unides Podem exigeix que l'escola concertada tengui més alumnes amb necessitats especials i provinents de la migració

El grup parlamentari Unides Podem exigeix «més compromís social» a l'escola concertada a través d'una Proposició No de Llei (PNL) que ha presentat aquesta setmana en el Parlament.

Segons ha informat Unides Podem aquest dissabte en nota de premsa, el grup parlamentari ha presentat aquesta setmana una PNL en el Parlament perquè l'escola concertada «sigui part activa en la lluita per la justícia social». La formació habitada exigeix en la seva iniciativa augmentar els percentatges d'escolarització d'alumnat migrant i alumnat amb necessitats especials en la concertada, per a equilibrar-los amb els quals es manegen a l'escola pública.

La vicepresidenta del Parlament, diputada de Podem i impulsora de la iniciativa, Gloria Santiago, ha explicat que «l'escola concertada ha d'igualar l'escola pública en el compromís amb els col·lectius vulnerables perquè la seva inclusió interpel·la tota la societat, per això des d'Unides Podem es demana que s'augmentin els percentatges d'escolarització. Totes les escoles que reben fons públics han de contribuir en major mesura que ho fan a la inclusió social. La concertada ha de fer un major esforç».

«L'escola pública fa un major esforç que la privada concertada per incloure en les seves aules a nouvinguts i alumnat amb necessitats especials. La concertada ha d'implicar-se més amb la societat. Balears és a més la primera comunitat autònoma en presència d'alumnat migrant. La majoria, el 83%, acudeix a l'escola pública, segons l'Anuari d'Educació 2020», ha apuntat Santiago.

Per aquest motiu, la formació insta, amb el suport de Més per Mallorca, a millorar l'escolarització en tot el sistema educatiu de les illes perquè sigui més equilibrat, mitjançant la millora dels processos d'admissió de l'alumnat. D'altra banda, insta el Govern a convocar el Consell Escolar, específicament, perquè es planifiqui i se supervisi l'equilibri entre escoles públiques i privades concertades, instant un augment del percentatge d'admissió de població migrant i població amb necessitats especials.

«Les aportacions voluntàries que es fan en els col·legis concertats són també una eina de dissuasió per a moltes famílies que no poden pagar-les, fet que fa que entrar en un col·legi concertat sigui encara més difícil, convertint-se aquesta aportació en una quota encoberta», ha assenyalat la diputada. Per això, mitjançant aquesta iniciativa, Unides Podem demana inspeccionar l'ús inadequat de les quotes voluntàries per a evitar que actuïn com un element de desequilibri en el tracte o en la consideració de l'alumne en un determinat col·legi.

D'altra banda, Santiago, amb aquesta iniciativa, insta a complir amb la LOMLOE, que insta a retirar els fons públics als centres que separin als alumnes pel seu gènere. "Els doblers públics cal gestionar-los amb responsabilitat, no per a segregar a alumnes per gènere. Que nins i nines estudiïn en la mateixa escola és, simplement, fer de l'escola un entorn real i ajudar al fet que els homes i dones del futur es puguin entendre millor. Ningú ni res pot estar per sobre de la llei», ha finalitzat Santiago.