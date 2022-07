Esquerra Unida Illes Balears presenta la seva escola de formació que es farà amb el lema 'Teixint Comunitat'

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha obert el termini per a la inscripció a la IV Escola de Formació 'Teixint Comunitat', que tendrà lloc dissabte que ve, a Palma.

Segons ha informat EUIB, com cada any, la formació ha obert les inscripcions per a l'Escola de Formació, que enguany arriba a la seva quarta edició i porta per títol 'Teixint Comunitat'. La IV Escola de Formació del partit es farà el pròxim 30 de juliol, en la sala d'actes de la UGT a Palma.

La secretària d'Organització i portaveu de EUIB, Laura Pérez, ha presentat el programa de l'Escola de Formació aquest dissabte, 23 de juliol, en la seu del partit a Palma. «Ens complau convidar tota la militància i ciutadania en general a aquesta Escola de Formació. Per a nosaltres és un autèntic plaer realitzar aquest tipus de formacions, en les quals els tallers estan també pensats per a poder escoltar la societat civil i conèixer de primera mà les opinions que puguin enfortir la nostra idea de futur, pensant sobretot en el procés electoral del 2023», ha declarat Pérez.

Quant al programa de la jornada de formació, a les 10.00 hores donarà el sus el coordinador general de la formació, Juanjo Martínez, conjuntament amb Laura Pérez. Posteriorment, a les 10.15 hores, tendrà lloc el primer dels tallers, que porta per títol 'La reforma Laboral, una eina de transformació social' i on hi intervindran la secretaria d'ocupació de CCOO a Balears, Yolanda Calvo, i el secretari general de la UGT a les Illes, Lorenzo Navarro.

A les 11.45 hores hi haurà un recés de mitja hora, per a a les 12.15 hores continuar amb el segon taller, 'Polítiques migratories, la frontera de la desigualtat', en el qual intervindran Carlos Martin Ciscar --Activista de drets humans i membres d'Amnistia Internacional-- Justin Kashara --President African Kal Melanina (Missatge gravat)-- Nataly Pinzón --activista Colombiana--, Mahecor Mbengue --activista de la Creu Roja-- i Laura Pérez, jurista i secretària d'organització de EUIB. A les 14.00 hores es tornarà a fer un recés, en aquesta ocasió durant dues hores.

Després, a les 16.00 hores, es farà el tercer taller 'Les alternatives al Col·lapse del Capitalisme' amb la intervenció de Pablo Jiménez, geògraf, diputat de EUIB en el Parlament i coordinador d'Esquerra de Menorca-Esquerra Unida i Xisco Gonzàlez, professor de sociologia en la UIB i en la UNED, de la sociologia del medi ambient.

L'última de les pauses serà a les 17.30 hores i, finalment, a les 18.30 començarà el quart i últim taller de la jornada, 'La memòria democràtica, els següents fites a assolir dins el món educatiu i divulgatiu', on intervindran Elisabeth Ripoll --doctora en Història, presidenta del Col·lectiu Aurora Picornell i professora de la UIB-- i David Ginard --doctor en Història i catedràtic de la UIB--.

Les inscripcions poden realitzar-se a través del formulari d'inscripció que es troba disponible en les xarxes socials i en la web de EUIB.