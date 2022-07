Vidal: «És hipòcrita escandalitzar-se davant el mur de Trump o de Palestina i callar davant la política de Sànchez a la tanca de Melilla»

El senador de designació per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha visitat, conjuntament amb el senador de Compromís Carles Mulet, la ciutat de Melilla, convidat per Coalición por Melilla, segona força a la ciutat i partit que representa, des d'una perspectiva progressista, els interessos de la majoria musulmana de Melilla.

La visita de Vidal, que s'ha reunit amb el govern de Melilla i amb l'entitat de Drets Humans PRODEIN, s'emmarca en la crisi humanitària viscuda a la ciutat nord-africana el passat 24 de juny, a la tanca fronterera, que costà la vida segons diversos organismes internacionals de drets humans a una trentena de migrants subsaharians. En aquest sentit, el senador ecosobiranista i el senador Mulet han pogut accedir acompanyats al Centre d'Estança Temporal d'Immigrants (CETI), que tot i comptar amb 700 places ha arribat a tenir 2500 persones concentrades, i a la tanca on es produïren els fets. Vidal ha denunciat que «en una Europa que s'escandalitza per murs contra el moviment humà com el de Trump a la frontera mexicana amb els EUA o el que alça l'Estat israelià a Palestina és profundament hipòcrita callar davant el tancat de Melilla» i ha afegit que el paper «denigrant» del govern espanyol de Pedro Sánchez «emprant el Marroc com a guàrdia fronterera per fer la feina bruta» mentre «no dona recursos a Melilla per poder acollir correctament» deixa l'Estat espanyol «en un paper molt trist».

El senador ha mostrat la seva «profunda perplexitat» en saber que quan el govern espanyol ha estat conscient aquesta setmana que senadors de MÉS per Mallorca i Compromís viatjarien a la ciutat africana «ha enviat de manera exprés al Defensor del Poble Angel Gabilondo a visitar el CETI just 24 a hores abans que nosaltres». Per a Vidal, «la forma com l'estat tracta la frontera africana s'entén bé veient com Espanya ha tractat la majoria de la ciutadania de Melilla des de sempre: amb menyspreu quasi colonial, amb una política de poca atenció als problemes reals de la gent i fins i tot negant el passaport espanyol a milers de nascuts a la ciutat».

Aquesta situació de greuge cap a Melilla Vidal l'ha volgut comparar amb situacions «com les que viuen les Illes Balears» i en aquesta línia ha destacat problemàtiques comunes com la lingüística, que ha conegut gràcies a una reunió amb la plataforma Imazigen, «en què l'amazig (llengua materna de la majoria musulmana de la ciutat) viu una situació de flagrant discriminació davant el castellà» o els afers derivats de les mancances en transports i comunicacions amb la Península que «provoquen que el descompte del 75% en vols no alleugereixi les butxaques dels ciutadans si no més bé engreixi els comptes de les grans empreses». Una qüestió, aquesta darrera, que «requereix que la plataforma dels governs de les Balears, les Canàries, Melilla i Ceuta torni a activar-se per fer de lobby davant Madrid i exigir el que és just».