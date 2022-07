MÉS proposa que la bonificació dels bitllets de Renfe anunciada per Pedro Sánchez també s’apliqui als bitllets de tren i bus de les Balears

MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició no de Llei al Parlament per tal que la bonificació dels bitllets de Renfe anunciada pel president Pedro Sánchez durant el passat Debat de l'Estat de la Nació també s’apliqui als bitllets de tren i bus de les Illes Balears.

El fet és que durant el Debat, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la bonificació del 100% dels bitllets multiviatge de Renfe. Però la mesura, que té com a principal objectiu el de reduir l’ús del vehicle privat en favor del transport públic en un context d’escalada del preu dels carburants, s’oblida de les Illes Balears, un territori amb un dèficit d’inversió pel que fa a transport públic i on seria més necessària que a altres territoris amb una millor connectivitat via tren, ha exposat Josep Ferrà, diputat de MÉS per Mallorca.

Així, aquest fet «discrimina doblement la ciutadania de les Illes Balears, donat que pagam els mateixos imposts o més, però ni tenim la mateixa inversió que la resta ni ens podem beneficiar d’aquesta mesura concreta». Per tant, «és de justícia que la bonificació s’apliqui també als territoris no coberts per serveis ferroviaris estatals, com és el cas de les Illes Balears», ha assegurat Ferrà. En concret, que s’apliqui als bitllets de bus del TIB i als trens dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

És per tot això que el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha presentat una PNL per tal que s’insti el Govern de l’Estat a ser «just en el repartiment de finançament, a reconèixer la insularitat i a bonificar els bitllets de tren i bus de les Illes Balears».