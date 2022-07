El Pi proposa que els locals buits es puguin reconvertir en habitatges

El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa que es pugui canviar els usos dels locals buits i reconvertir-los així en habitatges. «Amb aquesta iniciativa es facilitaria l’accés a l’habitatge de moltes persones a les Illes Balears», remarquen. Aquesta és una de les mesures que ha presentat la formació a Eivissa, l’illa més tensada en qüestió d’habitatge.

La formació ha presentat una Proposició no de Llei amb mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge. Com ja va fer a la llei turística, que va pactar que els establiments turístics obsolets es poguessin convertir en habitatge, ho vol estendre a locals o oficines. «S’ha de donar un nou ús a locals comercials o oficines que estan tancades o que ja no s’utilitzen», ha assegurat el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià.

Segons Melià, «necessitam incrementar l’oferta d’habitatge. La solució no passa per limitar el preu del lloguer perquè molts de propietaris no ho llogaran i això farà que hi hagi, encara, menys habitatge. Però si hi ha més oferta per llogar, els preus baixaran».

Per altra banda, la formació proposa que el Govern faci una prova pilot a Eivissa i llogui un establiment hoteler perquè personal funcionari que hagi de venir, d’avui per demà, a fer feina a Eivissa, tengui un lloc on residir. «No pot ser que joves que venguin a fer de professors o d’infermers hagin de dormir al seu cotxe o a una caravana perquè no troben habitatge a l’illa», ha explicat Joan Torres, membre de l’executiva d’Eivissa.

També demanen al Govern espanyol que les residències militars de descans o vacances que hi ha a Eivissa puguin acollir de manera residencial els guàrdies civils i policies que s'han de desplaçar a l'illa.