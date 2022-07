PSIB Andratx: «El nou pacte de dretes a l’Ajuntament ha nascut mort»

El cap de l’oposició del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Andratx, Toni Mir, ha valorat, aquest dijous, les declaracions publicades aquests dies sobre la denúncia interposada pel Partit Popular a diversos regidors d’anteriors equips de govern. Així, Mir ha assegurat que «el nou pacte de dretes al consistori andritxol ha nascut mort des del principi».

D’aquesta manera, el socialista ha exposat que «la mala relació de l’actual equip de govern s’ha fet evident amb la denúncia interposada pels regidors del Partit Popular d’Andratx, en la qual apareix el primer tinent de balte de l’Ajuntament d’Andratx, Llorenç Suau (El Pi)», i hi ha afegit que «això no fa més que demostrar la inestabilitat de l’actual pacte de govern a 10 mesos de les eleccions».

Mir ha incidit que El Pi «va decidir rompre un pacte estable a Andratx que estava complint amb les necessitats que tenen els andritxols i andritxoles des de fa molts d’anys com la rotonda de Camp de Mar, l’ampliació de l’escola de S’Arraccó o la creació d’una residència per a persones majors». El socialista ha volgut posar en valor que «s’estava complint el pacte de govern, però El Pi va optar per fer un nou pacte amb el PP a 10 mesos de les eleccions municipals».

Així mateix, Mir ha subratllat que «els i les socialistes ja vàrem avisar que amb aquest nou pacte de dretes molts de projectes a l’Ajuntament d’Andratx quedarien aturats i la nova batlessa ens va donar la raó perquè en el seu discurs d’investidura el primer anunci va ser que en 10 mesos no els hi donaria temps a gestionar res».

Pel que fa a la denúncia als regidors socialistes de l’Ajuntament d’Andratx, Mir ha explicat que estan «tranquils amb la nostra gestió perquè durant aquests anys hem fet feina de valent per treure projectes rellevants per als andritxols i andritxoles». «No entrarem, de moment, a valorar la denúncia interposada pel PP perquè encara no la tenim i, per tant, no podem valora-la», ha conclòs.