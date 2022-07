MÉS reclama al Senat un IVA reduït per a les Balears

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, han presentat aquest dimecres al Senat una PNL amb una bateria de catorze propostes amb l'objectiu de frenar la inflació a les Illes. Des de la formació ecosobiranista han reclamat al Govern espanyol que impulsi un IVA reduït per a les Balears, tal com tenen des de fa anys les Illes Canàries i que els situen a la cua de l'increment de l'IPC amb un 8,5% interanual.



El coordinador i el senador han apuntat que la taxa de variació anual de l'IPC a les Illes és del 9,7% (dades de juny de 2022), i la variació mensual de l'IPC (Índex de Preus al Consum) és del 2%, de manera que la inflació acumulada durant el 2022 és, de moment, del 5,8%. La formació ecosobiranista destaca la pujada interanual del 4,7% dels preus del transport fins a situar la seva taxa interanual en el 18,4%, així com de l'habitatge i dels aliments i begudes, amb un increment del 16,1% i 11,1% interanual, respectivament.



Apesteguia ha manifestat que «a les Balears tenim una inflació estructural, fet que fa que cada vegada ens costi més arribar a final de mes als ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra, per això reclamam mesures per pal·liar-ne els efectes, a més de l'aprovació definitiva del REIB que el PSOE té segrestat al Congrés dels Diputats». En aquest sentit, el candidat de MÉS per Mallorca ha apuntat que «les Balears som l'únic territori extrapeninsular que no té un IVA diferenciat, fet que ens debilita i ens fa més vulnerables davant el constant augment de la inflació i, conseqüentment, dels preus dels productes».



El coordinador ha finalitzat assegurant que «a les Illes patim un empobriment que està a punt de crear un trencament social, ja que de cada dia tenim més persones que tenen problemes per accedir als béns i productes de primera necessitat, per això demanam al Govern de l'Estat que ens escoltin i siguin conscients d'aquesta situació i de la realitat de les Balears».



Per la seva part, el senador de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal ha apuntat que «calen polítiques realment redistributives i potenciadores del teixit productiu que enforteixin a les classes populars de les Illes Balears en aspectes clau com el transport públic, els menjadors escolars o l'atenció a la salut mental. Això no només podem fer-ho amb un REB que serveixi per pal·liar els efectes adversos de la crisi inflacionista».



Les mesures presentades incloses dins la PNL registrada al Senat són:

1.- Aprovació immediata del REIB.

2.- Garantir que la inflació no afectarà el 75% de descompte per a residents a les Illes Balears i analitzar la tarifa plana.

3.- Establir mesures provisionals d'ajuts al transport de mercaderies entre la Península i les Illes Balears per disminuir els preus.

4.- Establir un IVA diferenciat per les Illes Balears.

5.- Establir mesures de foment del transport públic per a totes les Illes Balears. No només el tren a Mallorca; també el bus a Menorca i Pitiüses.

6.- Multiplicar els serveis públics (menjadors escolars gratuïts a Primària, atenció a la Salut Mental...).

7.- Accelerar l'arribada de fons per a la sobirania energètica de les Illes Balears.

8.- Reforçar i llançar programes de beques i ajuts per a estudiants i emprenedors de les Illes Balears.

9.- Prohibir la compra de segones residències a estrangers no residents a les Illes Balears.

10.- Rompre oligopolis energètics i impulsar una política de carburants per a professionals i empreses energètiques públiques.

11.- Suport a l'estímul de la sobirania alimentària establint mesures per fer front als sobrecostos energètics reforçant mecanismes de control de la cadena alimentària.

12.- Reflexibilitzar el pla de recuperació econòmica per ajustar-lo a la nova realitat on hem passat d'una crisi de demanda a una crisi d'oferta. Caldria ajustar els objectius i incrementar recursos per ajustar els efectes de la inflació.

13.- Ajustar el topall 'de minimis' de les ajudes a l'increment inflació per no perdre intensitat d'ajuda.

14.- Impulsar un debat entre territoris al Senat per construir mesures comunes i adaptades contra la inflació.