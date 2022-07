Melià: «A les Balears estam doblement discriminats: hem de pagar una part de l'AVE i l'Estat no paga res del nostre transport ferroviari»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una iniciativa d'urgència per a reclamar al Govern espanyol que inverteixi 76 milions d'euros per a abonaments ferroviaris gratuïts a les Illes Balears. «En el debat d'estat de la nació, una vegada més Sánchez es va oblidar de Balears. Els ciutadans d'aquesta terra han contribuït a finançar l'AVE i tarifes molt avantatjoses als trens de la Península mentre aquí l'Estat no inverteix un euro en una aposta estratègica pel tren», ha criticat Josep Melià, el portaveu de la formació al Parlament.

Així mateix, el portaveu ha assenyalat que la iniciativa de la formació també insta el Govern de l'Estat a dedicar cada any a la mobilitat de les Balears almanco un 2,5% del que s'inverteix en l'AVE. «Els ciutadans de les Balears estam doblement discriminats, ja que hem de pagar una part de l'AVE i l'Estat no paga res del nostre transport ferroviari. El famós conveni ferroviari signat entre l'Estat i el Govern balear ha estat pura retòrica buida, maniobra de distracció i pur engany».

Amb tot, Melià ha reclamat un «compromís ferm i decidit» de l'Estat per a impulsar d'una vegada per totes el transport ferroviari a les Balears: «Una de les conseqüències per reduir el canvi climàtic és l'aposta pel tren com a mitjà de transport manco contaminant en relació amb l'avió o els mitjans terrestres. És evident que a les Balears queda molta feina a fer en aquesta matèria, ja que fa molts d'anys que es planteja fer arribar el tren a Alcúdia, a Artà i Cala Rajada, al Parc Bit o fer el tramvia de l'aeroport al centre de Palma»