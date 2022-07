El PP de Mallorca assegura que limitar la compra a no residents «no és una solució al problema real de l'habitatge»

El portaveu del Partit Popular (PP) al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, s'ha mostrat aquest dijous contrari a la proposta de limitar la compra d'habitatges a no residents perquè «no és una solució al problema real de l'habitatge».

Així, el PP ha votat en contra de la moció de Podem en la qual proposen limitar la compra d'habitatges a persones que no duguin dos anys de residència a les Illes Balears perquè «les polítiques intervencionistes i prohibicionistes de l’esquerra no solucionen el problema d’accés a l’habitatge».

A més, ha explicat que «dubtam de la seva legalitat perquè va en contra de la llei de lliure circulació de persones i de lliure mercat europees».

Amb tot, Galmés ha posat de manifest «la manca de sintonia entre els socis de govern amb el vot en contra del partit socialista».

Per al PP, el que falten a Mallorca són «pisos normals i corrents per a les rendes mitjanes i baixes» i ha insistit que el fet que una persona amb alt poder adquisitiu es compri una casa no n'és el principal motiu perquè faltin habitatges a Mallorca.

«Mallorca pateix un problema d'emergència habitacional i necessita polítiques valentes com baixades d'impostos perquè la ciutadania tengui més capacitat econòmica», ha argumentat.

També ha reclamat una agilització administrativa per a reduir la burocràcia i ajudes perquè els joves es puguin independitzar.