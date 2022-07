El Consell rebutja limitar la compra d'habitatges per part de no residents

El ple del Consell de Mallorca ha rebutjat aquest dijous, amb el vot en contra del PSIB i de l'oposició, la proposta de Podem per limitar la compra d'habitatges per part de residents que no duen com a mínim dos anys empadronats a Mallorca.

En un comunicat, la formació ha lamentat que el PSIB hagi votat en contra d'aquesta iniciativa. «No entenem com el PSIB no dona suport a la limitació de la compra d'habitatges per a no residents. Els donam la mà per convèncer als europarlamentaris per proposar iniciatives legislatives que permetin excepcions quan es vulneren drets bàsics com l'accés a l'habitatge, igual que acaba de passar amb la intervenció en el mercat energètic per topar el gas», ha afirmat la coordinadora de la formació a Mallorca, Aurora Ribot.

Per altra banda, el ple insular si ha aprovat altres iniciatives en matèria d'habitatge com la declaració de Mallorca com a zona tensada aplicant la nova Llei Estatal de l'habitatge, el qual possibilitarà la limitació de la pujada dels preus de lloguer.

«Ens estam començant a dotar de noves eines i és important posar-les en marxa», ha comentat la també vicepresidenta insular.