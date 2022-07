El PP de Palma acusa Hila de «mentider» per la «falsa nominació» del PGOU a un premi d'urbanisme

El president del Partit Popular de Palma, Jaime Martínez, ha acusat el batle, José Hila, de «mentider» per «assegurar falsament que el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) era finalista a un premi d'urbanisme». El dirigent s'ha referit a l'anunci que va fer l'Ajuntament de Palma el passat mes de juny que afirmava que el PGOU estava nominat al premi del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE). El polític ha criticat durament que Cort «hagi intentat blanquejar un Pla General que ningú no vol».

«És vergonyós i un comportament propi de les dictadures d'esquerres: atorgar-se premis a ells mateixos, com va passar amb el Ciutat de Palma d'Arquitectura que varen lliurar-lo a l'IBAVI, anunciar que han estat seleccionats i en realitat només s'han presentat. Creuen que poden enganyar els ciutadans i sortir-se'n amb la seva. És ruïn i impropi de l'equip que governa l'Ajuntament de la vuitena ciutat d'Espanya», ha manifestat Martínez.

El dirigent ha explicat que el PP de Palma «ha descobert la mentida en adonar-se que el PGOU no es troba entre els 21 finalistes anunciats pel CSCAE», els premis dels quals es varen entregar dimecres. «Presentar-te a un premi no et converteix automàticament en nominat o finalista. Són conscients que les crítiques al Pla General els plouen de tot arreu, fins i tot del Govern i el Consell que són dels seus, i estan desesperats».

«Què intenten amagar amb aquest engany?», demana Martínez. En aquest sentit, el líder del PP de Palma ho ha qualificat «d'autobombo per intentar blanquejar el PGOU». «És un projecte que ningú no vol, que fins i tot els exregidors Romero i Vivas varen criticar a nivell intern», ha remarcat.

Martínez ha exigit a Hila que paralitzi tota tramitació del PGOU i que «tengui la decència de disculpar-se amb els ciutadans». El dirigent ha lamentat que el batle no estigui «a l'alçada del càrrec» i ha demanat que des de començament d'any es dediqui a la «gestió essencial: neteja i seguretat».