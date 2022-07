El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de l'extrema dreta sobre la Llei d'Educació

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat pel grup parlamentari de Vox contra la Llei d'Educació de les Balears que elimina el caràcter vehicular del castellà.

Es tracta del recurs formulat contra els articles 3.1.u) i w); 6.2.a) i 1);60.i);111; 122.2; 123.3.h) i m); 135.1.d) y f) y 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació balear, segons ha informat aquest dimecres la cort de garanties en un comunicat.

Vox assenyala com inconstitucionals els articles que fixen com «principis generals» del sistema educatiu «la construcció d'un sistema plurilingüe que tengui com a eix vertebrador la llengua catalana» i «la coeducació, la igualtat real entre homes i dones, el respecte a la diversitat sexual, la identitat i l'expressió de gènere i la prevenció de la violència masclista».

La formació d'extrema dreta considera que la norma «posa en risc» el sistema educatiu perquè «priva» el castellà de la seva condició de llengua vehicular, per tant, no ofereix «una educació de qualitat que eviti desigualtat, respecti els drets fonamentals i asseguri la inclusió educativa de l'alumnat», diu la formació nostàlgica.

La formació d'extrema dreta també veu una ideologia de gènere en la nova Llei d'Educació que afirmen que «escapa a la neutralitat exigible» i adopta una «postura ideològica».