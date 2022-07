EUIB: «Amb la bonificació dels bitllets de Renfe, els territoris extrapeninsulars queden relegats a l’oblit i no es té en compte la Constitució»

Aquesta setmana s’ha donat a conèixer la mesura que el Govern espanyol vol posar en marxa per a la gratuïtat dels sistemes de transport ferroviaris, tant de l’empresa estatal de RENFE, així com l’empresa autonòmica Rodalies. «Aquesta decisió, de fomentar fins a final d’any el sistema col·lectiu de mobilitat més sostenible ambientalment i més cohesionador socialment, és ben rellevant. Mai no s’havien vist aquest tipus de polítiques de foment del transport públic al conjunt de l’Estat espanyol», ha remarcat al respecte Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB).

Ara bé, denuncien que els territoris extrapeninsulars «queden relegats a l’oblit». «Si és cert que només Tenerife i Mallorca disposen de sistemes de transport ferroviari, la realitat és que la decisió és injusta perquè no té en compte l’article 138 de la Constitució espanyola, que diu textualment: 'L’Estat garantitza l’equilibri econòmic just entre les diverses parts del territori espanyol, atenent en particular a les circumstàncies del fet insular'», han explicat. Per tant, remarquen que aquesta realitat «s’ha de veure aplicada en l’ampliació dels bons de transport ferroviaris gratuïts del Govern de l’Estat als territoris extrapeninsulars. Que per altra banda, són els territoris que més proporció de vehicles privats hi tenen per cada mil habitants».

EUIB assenyala que es mostra «optimista» davant aquesta bateria de mesures anunciada pel president del Govern espanyol, i alhora «preocupada» perquè es deixen enrere les Illes Balears. En aplicació de l'article ja citat, el 138 de la Constitució espanyola, demanen que es faci complir el tracte igualitari. Per aquest motiu, EUIB ha traslladat al Govern de l'Estat i al Grup Parlamentari d'Unides Podem aquestes demandes i estarà en contacte per a veure com evoluciona el tema. «Resulta impresindibe millorar els serveis de mobilitat col·lectiva ferroviària a les Balears i aquesta és una oportunitat única», destaquen.

«D’altra banda, no es pot oblidar tampoc que Palma té una gran presència ferroviària, que connecta barriades, polígons i Universitat. L’ampliació del bo a l’illa de Mallorca provocaria, especialment a Palma, una reducció del nombre de desplaçaments en vehicle privat», han explicat.

Per això, creuen que l'Ajuntament de Palma «hauria de seguir fent esforços amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per tal d’ampliar les cobertures de descompte, fins a un 30%. Ampliant amb recursos compartits aquest descompte milloraria la mobilitat col·lectiva, així com pal·liar els efectes de l’actual inflació que afecta fonamentalment els costos de la mobilitat i dels carburants».

Finalment, EUIB proposa tres accions bàsiques: la primera, que l’Ajuntament de Palma insti el Govern de l’Estat a ampliar la gratuïtat dels bons de mobilitat ferroviària als territoris extrapeninsulars; la segona, que l’Ajuntament de Palma insti el Govern i el Consell a fer esforços per a ampliar el bo del 30% també als transports urbans (EMT) i interurbans (TIB); per últim, que el present acord sigui traslladat al Govern de l’Estat, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels diputats, a la Presidència del Govern, a la Presidència del Consell Insular de Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a la Federació de Municipis i Províncies d’Espanya.