Josep Melià: «Si les Balears no tenen pes polític a Madrid, ens prenen el pèl... som a la coa de tot, excepte de pagar imposts»

El diputat d'El Pi al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià Ques, és el protagonista d'una nova entrevista a l'espai transmèdia Ona dBalears.

Josep Melià respon a les preguntes sobre els atacs que ha rebut El Pi en els darrers mesos i sobre el futur de la formació centrista.

Melià afirma que «el Pi fa nosa als qui no podran fer les polítiques que desitgen fer si El Pi té força».

Sobre el moment que viu el partit explica que El Pi «s'està refent de la convulsió interna i es prepara per encarar les properes eleccions» i que el moment actual és de «rellançament» i de preparar «bones candidatures en el màxim de pobles de les Balears».

Sobre el REB, Melià declara que «el Règim Especial per a les Illes Balears el tenen arraconat» i que «si les Balears no tenen pes polític a Madrid, ens prenen el pèl», «som a la coa de tot, excepte de pagar imposts» rebla el diputat.

Melià també fa un repàs als temes de l'actualitat política a les Balears com la Llei Turística, afirma que «El català ha de ser un requisit per als funcionaris públics» i que no té cap sentit «fer excepcions en el cas dels aspirants a cobrir places de serveis generals».

Pel que fa al balanç de l'actual legislatura, explica que «el Govern promet molt però els resultats són molt magres» i en cesura «l'afany pre prohibir coses».

Podeu seguir l'entrevista completa en el següent vídeo: