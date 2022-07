MÉS per Mallorca exigeix a l’Estat espanyol que no incrementi la despesa militar i abandoni l’escalada militarista

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei per a exigir a l’Estat espanyol que no incrementi la despesa militar i abandoni l’escalada militarista després que el Consell de Ministres hagi aprovat un crèdit extra de mil milions d’euros per a despesa militar, responent al compromís adquirit respecte de l’OTAN d’augmentar la despesa militar fins a arribar al 2% del PIB en el termini de vuit anys. Aquest fet suposa doblar els més de 10.000 milions de pressupost amb el qual compta actualment Defensa. La PNL també insta el Govern espanyol a «rectificar i no incrementar la despesa militar i a destinar la quantitat del crèdit a un repartiment equitatiu entre les comunitats autònomes infrafinançades per tal de destinar-ho a polítiques socials o de reforç dels serveis públics».

Segons els ecosobiranistes, cal tenir en compte que, el 2021, la despesa militar de l’OTAN va ser d’1.175.332 milions de dòlars, un 56% de la despesa militar mundial, mentre que els estats membres només representen el 12% de la població mundial. En aquest sentit, el diputat Joan Mas ‘Collet’ ha apuntat que «aquestes xifres indiquen el grau de militarització dels estats membres de l’OTAN i la desproporcionalitat respecte dels estats assenyalats com a una amenaça, com poden ser Rússia, amb una despesa de 66.000 milions de dòlars, o la Xina, amb quasi 295.000 milions de dòlars».

El diputat Mas ha finalitzat assegurant que «cal apuntar que l’OTAN és una organització centrada únicament en el fet militar i amb centre a Washington, capaç d’obligar l’Estat espanyol a gastar, que no invertir, en armament més enllà de la crisi econòmica de torn».

Per la seva part, el coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha destacat que «el militarisme implica que la indústria armamentística es beneficiï, sense importar el bàndol, i que es prioritzi el finançament a I+D de tecnologia aplicada a la guerra en detriment de la investigació destinada a l’autogestió energètica, a l’erradicació de malalties, a la despesa en benestar social, sanitat o educació, entre d’altres». En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que l’Estat destina actualment 861 milions d’euros a I+D militar mentre que només en destina 287 a I+D sanitària; o que destina 2.341 milions d’euros a programes especials d’armes mentre que destina la mateixa xifra a l’ajuda oficial al desenvolupament, que és el setè exportador d’armes del món i que és el 17è país amb major despesa militar.

Apesteguia ha finalitzat manifestant que «és important recalcar la necessitat de retornar a l’europeisme i d’avançar cap a una política de defensa europea, sota control democràtic de la Unió Europea i amb centre a Europa».