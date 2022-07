Gili: «La millora manera de defensar el territori és fer-ho des del territori»

El president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha participat aquest dijous en una taula rodona a La Palma centrada en els moviments territorials en el taulell polític estatal, en el marc del Campus d'Estiu de la 'Fundación Canarias Siglo XXI', entitat que forma part de la formació política Coalición Canaria.

El president de la formació ha assenyalat que «ara més que mai» és el moment que un partit com El Pi, «d'obediència única i exclusivament balear», obtengui representació al Congrés dels Diputats per defensar «per damunt de tot els interessos dels ciutadans de les Illes Balears», i ha afegit que «la millora manera de defensar el territori és fer-ho des del territori, si no som a Madrid, no se'ns escolta i no es tenen en compte les nostres peculiaritats».

Així mateix, Gili ha incidit en aconseguir el màxim desenvolupament de les quotes d'autogovern i el progrés social, econòmic, polític i cultural de les Illes Balears. «Defensem un model d'Estat obert, amb una profunda descentralització tant en l'àmbit de la despesa pública com en l'àmbit de la capacitat fiscal i de decisió política».

La taula rodona ha estat formada pel secretari general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, la portaveu del PNV al Senat, Estefanía Beltrán, el diputat del PDeCat en el Congrés, Sergi Miquel, i el viceportaveu de Soria ¡Ya! a les Corts de Castilla i Lleó, José Ángel Ceña.