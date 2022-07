Vidal: «És una vergonya que l'Estat doni 14.000 permisos de residència a inversors estrangers mentre no es regula la situació dels treballadors migrants»

Vidal: "És una vergonya que l'Estat hagi donat 14.000 permisos de residència a inversors estrangers mentre no es regula la situació dels treballadors migrants"





El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha denunciat aquest dijous, la «vergonya que suposa» que l'Estat hagi donat des de 2013, any de la posada en marxa de la llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització per part de la Secretaria de Migracions, «més de 14.000 permisos de residència a inversors estrangers». Un fet que ha qualificat de «profundament discriminatori» prenent en consideració que «la regulació de la residència per a migrants econòmicament pobres i sol·licitants d'asil polític continua sense solucionar-se».

Vidal, atenint-se a les dades proporcionades per l'Estat com a resposta a preguntes seves al Senat, ha emfatitzat que els permisos a «4.370 ciutadans xinesos o a 3.701 ciutadans de la Federació Russa» units a percentatges menors, però destacables com «els prop de 400 veneçolans i britànics, al voltant de 500 nord-americans, iranians i ucraïnesos o els cap a 250 saudites i turcs» exemplifiquen «força bé un mapa de les transaccions i moviments del capital internacional mentre centenars de milers de treballadors pobres i racialitzats que contribueixen a l'economia espanyola esperen la seva regulació aquí».

El senador ecosobiranista ha denunciat la «doble vara de mesurar» i el «classisme exacerbat» d'atorgar l'anomenada Golden Visa als inversors estrangers capaços de comprar un habitatge de més de 500.000 euros. Un fet que, segons ell, consolida «l'enfortiment d'una elit internacional que no aporta res positiu» i que «contribueix a empitjorar el problema de l'habitatge a les Balears i a l'Estat».

Vidal ha posat l'exemple de l'empresariat rus, la nacionalitat europea que més s'ha beneficiat d'aquesta mesura: «L'Estat espanyol ha estat atorgant permisos de residència a magnats russos sense cap mena de problema i de forma totalment cínica fins a les portes de la invasió d'Ucraïna».