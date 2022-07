Pere Aragonès es querella contra l’exdirectora del CNI espanyol, Paz Esteban i l’empresa NSO Group per l'espionatge amb Pegasus

En les properes hores, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, presentarà una querella contra l’exdirectora del CNI espanyol, Paz Esteban, i l’empresa NSO Group, propietària i comercialitzadora del programa Pegasus, pel cas d’espionatge polític conegut com a Catalangate. Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha explicat que l’informe fet públic per Citizen Lab «corrobora que el president va ser atacat almenys en quatre ocasions sense que es pugui assegurar que no hi hagi hagut més atacs».

Es tracta d’unes infeccions que atempten contra els drets individuals del president però, alhora, tenen una projecció que s’estén als drets vinculats a l’exercici de les seves responsabilitats polítiques i representatives, singularment en el seu cas pel càrrec que ocupa. Plaja ha subratllat que «resulta obvi des d’una perspectiva de responsabilitat penal de la persona jurídica, que NSO ha de disposar de sistemes de comprovació de la legalitat de l’ús de les seves eines tecnològiques». En aquest sentit, creu que «o bé no en disposa, o bé no són prou efectives com per donar lloc a situacions d’espionatge polític massiu per actors governamentals o no governamentals».

La portaveu ha reclamat explicacions al CNI per «descobrir qui disposa del programari Pegasus, qui és la persona responsable d’utilitzar-lo o contra qui s’ha fet servir». «És una diligència útil i necessària», ha reblat. La més important prové de la revelació de què la Directora del CNI va explicar que l’agència d’intel·ligència havia espiat diversos líders polítics independentistes, incloent el president Aragonès. D’altra banda, Plaja ha argumentat que és «evident que les característiques dels objectius espiats així com el moment en què ho van ser, demostren una clara motivació d’índole política».

Ha subratllat que «més enllà de la necessària investigació que haurà de determinar l’abast dels fets, les seves implicacions, els danys causats i la identificació de tots els partícips, resulta evident que constitueixen una infracció penal mereixedora d’investigació».

«Els fets són clarament actes d’espionatge, consumats o intentats, d’intercepció de comunicacions, intrusió il·legal en dispositius informàtics i adquisició i producció de precursors de l’espionatge». En aquest sentit, ha explicat que la investigació ha de poder garantir que de forma urgent s’aborda el tema per descobrir els fets en la seva integritat, preservar proves que puguin desaparèixer, esbrinar la identitat dels autors, descobrir l’abast de la informació sostreta a la seixantena de víctimes, conduir una investigació dels fets àgil que eviti la prescripció dels il·lícits, evitar la impunitat dels fets i assegurar el rescabalament dels danys i perjudici causats a les víctimes.