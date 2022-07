Denuncien que el batle d'Alcúdia s'ha apujat el sou fins els 56.000 euros

El Partit Popular ha criticat la pujada del sou del nou batle d'Alcúdia, Domingo Bonnin (El Pi), fins els 56.000 euros.

La portaveu del Grup Municipal, Fina Linares, ha apuntat que si s'afegeix l'IPC d'aquests anys, «el sou de batle arribaria a 48.000 euros, no als 56.000 euros».

Linares ha recordat, a més, que «el darrer sou de batle va ser el de l'exbatlessa del PP, Coloma Terrasa, la legislatura del 2011 al 2015 i se situava en els 42.000 euros».

Igualment, Linares ha explicat que durant aquesta legislatura, l'equip de govern ha estat incapaç de gestionar els 103.000.000 d'euros de romanent, i a més, els ha sobrat doblers del pressupost. «No saben gestionar els recursos públics, tenen abandonat el municipi i no treuen els contractes pertinents, ni tan sols, els més importants, com són els de recollida de residus o la piscina municipal», per a afegir que «tots estan amb pròrrogues il·legals», ha destacat.

En aquest sentit, la portaveu conservadora ha assegurat que no es realitza un seguiment de les denúncies, «encara no han acabat de posar les hamaques a la platja i els parcs es troben en mal estat».