El Bloc per Felanitx demana que es reguli la circulació de buggies i 4x4 en camins rurals públics i zones ANEI

Amb l’arribada de l’estiu distintes empreses organitzen excursions en vehicles 4x4 pels camins rurals de Felanitx, els voltants del Puig de Sant Salvador i fins i tot a S’Algar a Portocolom. En els darrers dies s’han comptat fins a 12 excursions diàries. Les expedicions són fàcilment identificables perquè es componen d’un primer vehicle guia, normalment un turisme 4x4, seguit de mitja dotzena de vehicles tipus buggy o ATV.

«Els trams que s'inclouen al pas pel municipi de Felanitx són en part camins rurals de grava de la zona baixa de Sant Salvador, amb una gran massa forestal als voltants. La circulació d’aquests vehicles de combustió per zones forestals ocasiona la degradació dels camins públics, un elevat risc d'incendi forestal i, en conseqüència, un greuge econòmic i mediambiental que ha d’assumir el consistori felanitxer. A més, aquestes excursions arriben en ocasions fins a S’Algar, espai catalogat com ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès) i catalogat com a zona LIC (Litoral d’Interès Comunitari)», explica el Bloc per Felanitx.

Per tot plegat, el Bloc per Felanitx presentarà una moció al proper ple municipal perquè l’Ajuntament reguli el pas d’aquests vehicles en camins rurals públics i zones ANEI, bé sigui mitjançant l’aprovació d’una ordenança municipal o qualsevol altre mecanisme legal per aquest fi.

L’objectiu d’aquesta norma ha de ser «restringir la circulació de vehicles quan es justifiqui la fragilitat del terreny, bé per la inestabilitat o per l'erosivitat del sòl, així com per altres riscos ambientals, especialment d'incendi forestal».

«Si bé el municipi d’Artà ja disposa d’un reglament de circulació pels camins del Parc Natural, ens hem de remetre a distints ajuntaments de la Península que sí tenen una ordenança específica que regula la circulació de caire general pels camins rurals», remarquen.