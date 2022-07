Denuncien l'adjudicació «a dit» de l'explotació de les platges de Can Picafort

El grup municipal Independents de Santa Margalida ha censurat aquest dimarts l'adjudicació «a dit» de l'explotació de les platges de Can Picafort.

Segons ha informat Independents de Santa Margalida, l'origen de la situació censurada «és el projecte que va presentar l'Ajuntament per a explotar les platges aquesta temporada i les properes».

Perquè, ha criticat, el projecte --amb data de març 2022-- «no complia amb els criteris fixats per Demarcació de Costes», la qual cosa va motivar que l'Ajuntament hagués d'esmenar el projecte --mes d'abril de 2022--.

«Aquests errors de l'Ajuntament varen motivar que la resta de passos i informes supramunicipals es retardassin en la mateixa mesura», han destacat.

D'acord amb la informació a la qual aquest grup municipal ha tengut accés, el servei es va començar a prestar el 10 de maig «sense cap mena de procediment administratiu, només amb instruccions verbals de la batlia». Va ser només quan es va sol·licitar accés a la documentació, ha assegurat, «que es va intentar vestir l'expedient, amb un procés que compta amb informes desfavorables dels tècnics municipals».

Per a Independents de Santa Margalida, «tal com consta en els informes tècnics, aquesta adjudicació s'hauria d'haver dut a terme complint la normativa vigent i procedint a l'adjudicació en funció de criteris especificats en uns plecs de condicions, amb els informes justificatius corresponents i respecte als principis de publicitat, imparcialitat, transparència, concurrència competitiva, capacitat, entre altres, els quals no existeixen». «Ni tan sols consta un estudi econòmic que justifiqui el cànon. És a dir, l'única solució legal era esperar a l'adjudicació final de la licitació sol·licitada inicialment a Demarcació de Costes», ha emfatitzat.

Amb aquest «descontrol» i el «mal estat» de les instal·lacions, aquest grup municipal ha lamentat que s'ha cobrat als usuaris un preu «desproporcionat» cap al servei ofert, que ha estat de quatre euros per hamaca i 4,5 euros per ombrel·la, amb el conseqüent enriquiment, ha retret, de l'adjudicatari directe en perjudici de l'usuari.

Amb la posada en marxa d'aquest servei «precari», la batlia va manifestar que el que ha fet ha estat tractar de donar una solució a la demanda turística i al sector de la restauració, i ha atribuït la situació a «retards de la Conselleria de Medi Ambient» en l'emissió dels seus informes, els quals, segons el batle, «perjudiquen el turisme i als sectors locals costaners».

Ara bé, Independents, arran de la informació analitzada, ha afirmat que «en cap cas es tracta de retards imputables a la Conselleria, sinó que va ser el propi Ajuntament de Santa Margalida, encapçalat pel batle, el que va haver d'esmenar la sol·licitud inicial presentada a la Demarcació de Costes, perquè aquesta no complia amb les exigències tècniques fixades amb caràcter previ a les instal·lacions sol·licitades».

«Aquesta circumstància, de cap manera excusa l'adjudicació a dit de la concessió de platges de Ca Picafort, prescindint absolutament de qualsevol procediment i garantia, sinó més aviat posa de rellevància la manera d'actuar del batle al marge de la llei», ha sentenciat.