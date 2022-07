El Pi reclama al Govern que aprovi una ordenació per als terrenys de Son Busquets per a construir-hi habitatges de protecció oficial

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a reclamar al Govern que en un termini màxim de sis mesos aprovi una ordenació detallada i acabada per als terrenys de Son Busquets, una de les principals bosses de sòl urbà per construir-hi habitatge de protecció oficial.

«Després de 7 anys de Govern Armengol i després de 4 anys de Govern Sánchez, i després de mil discursos sobre el dret a l'habitatge, fa poc, la ministra Raquel Sánchez va venir a fer un acte de propaganda, anunciant la cessió dels terrenys. Davant aquest anunci, però, no s’ha mogut res de res. El Govern s’ha de moure ja juntament amb l’Ajuntament de Palma i aprovar l’ordenació urbanística detallada, perquè si no, després a la correguda, haurem de fer una llei que faci una ordenació detallada d’aquests terrenys», ha explicat el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià.

Així mateix, Melià ha criticat que el que no és acceptable és que aquest tema quedi a expenses d’un futur pla especial. «Tots sabem que es tramiten en dos o tres anys, i evidentment això allarga en el temps la possibilitat material, real, de fer habitatges a preu assequible».

En aquest sentit, la formació també insta el Govern espanyol a cedir al Govern tots els terrenys urbans de la seva propietat que estiguin sense ús o infrautilitzats com alguns quarters o residències militars amb la condició que es dediquin a fer-hi habitatges de protecció pública.

Amb tot, a iniciativa d’El Pi la formació ha proposat que uns dels requisits per a accedir a un habitatge de protecció oficial sigui acreditar com a mínim dos anys de residència a les Balears.