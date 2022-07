PNL al Parlament per «garantir la plena autonomia i inclusió social de les persones amb discapacitat en l'àmbit de l'activitat física i l'esport»

El PSIB-PSOE ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) per al desenvolupament de polítiques per a protegir i impulsar l'activitat física i l'esport a les Balears.

Segons ha informat el PSIB-PSOE aquest diumenge, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parlament una PNL per a instar el Govern a promoure i coordinar, amb consells insulars i Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), les polítiques necessàries per a garantir la plena autonomia i inclusió social de les persones amb discapacitat en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, atenent particularment les necessitats específiques de les dones i nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s'oposin a la plena inclusió.

La iniciativa, que ha estat elaborada per la diputada socialista Beatriu Gamundí, pretén que s'incorpori en tots els programes públics de desenvolupament de l'activitat física i l'esport l'efectiva consideració del principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat en el disseny i la seva execució.

Gamundí ha explicat que «és imprescindible que les institucions coordinin polítiques necessàries per a garantir la plena autonomia i la inclusió social de les persones amb discapacitat de les Illes Balears dins de l'àmbit de l'activitat física i l'esport».

La diputada socialista ha incidit que «s'ha de tenir especial atenció de les dones i les nines amb discapacitat perquè puguin superar els obstacles i aconseguir la seva plena inclusió, atenent els discursos d'odi que la ultradreta està fent contra aquestes persones i la dreta està consentint».

«És important que el Parlament aprovi el projecte de llei de l'activitat física i l'esport de Balears perquè és una ocasió molt clara per a garantir la igualtat d'oportunitats de tot el món», ha conclòs la diputada socialista Beatriu Gamundí.

Finalment, la PNL també insta el Govern a impulsar campanyes institucionals per a fomentar l'activitat física i l'esport inclusiu, així com promocionar els esportistes paralímpics de les Balears.