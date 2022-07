El Puig de Santa Magdalena i el Puig dels Revells il·luminen la germanor en la lluita per l'autodeterminació dels Països Catalans i Euskal Herria

Dos cims mallorquins s'han unit la nit d'aquest dissabte, 2 de juliol, a l'acció conjunta feta a més de 300 cims de tot el Pirineu per a reivindicar el dret d’autodeterminació dels pobles i reclamar l’atenció de la comunitat internacional.

El Puig de Santa Magdalena i el Puig dels Revells han estat il·luminats per membres de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca per afegir-se a l'acte de germanor en la lluita per l'autodeterminació dels Països Catalans i Euskal Herria.

La Via Pirinenca, una iniciativa conjunta entre organitzacions sobiranistes de les nacions catalana i basca, ha il·luminat més de tres-cents cims de tot el Pirineu per a reivindicar el dret d’autodeterminació dels pobles.

La mobilització ha estat organitzada l’Assemblea Nacional Catalana (ACN), la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Gure Esku Dago i l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM).

Aquesta acció ha estat l'inici d'una col·laboració a llarg termini. Més de 300 cims del Pirineu s'han omplert de llum conforme el sol queia, en una escena impactant i emotiva. Primer, en el costat català, on fosqueja abans, i a poc a poc arribant fins a les més de 120 cims que han il·luminat voluntaris bascos, que s'han encarregat dels cims que van de Jaizkibel a Benasc, a Osca.

A més d'un crit d'atenció més enllà de les fronteres dels estats espanyol i francès, amb Brussel·les com a referent clar, l'acte s'ha concebut com la posada de llarg «d'una col·laboració a llarg termini»

.