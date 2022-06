Armengol: «El model territorial de Menorca és l'enveja a les Balears i a tota la Mediterrània»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha participat en la xerrada i col·loqui que, sota el títol 'Menorca. Diàleg per avançar-nos al futur', ha organitzat l’Ateneu de Maó.

En la seva intervenció, la presidenta ha reivindicat el model territorial de Menorca, «enveja a les Balears i a tota la Mediterrània», per «haver tingut molt clar que no volia un creixement exagerat, sinó adequat i compatible amb la realitat del territori». Armengol ha celebrat que l'illa hagi apostat per un model equilibrat perquè «en els equilibris hi ha les millors respostes».

Això és el que ha permès, segons la presidenta, que Menorca sigui avui «una perla en la Mediterrània» i un referent en sostenibilitat ambiental i ha explicat que el Govern fa feina «per a garantir-la», així com vol impulsar «la sostenibilitat social i l'econòmica».

És sobre aquesta darrera que Armengol ha assenyalat que Menorca serà la primera de les Illes Balears a recuperar el PIB anterior a la pandèmia, segons les previsions del Govern. Armengol ha donat aquestes dades com a mostra de l’evolució i la recuperació de l’economia balear en els darrers set anys i una vegada superada la forta caiguda del PIB que es va produir en plena pandèmia de la Covid-19.

Pel que va a la sostenibilitat social, la presidenta ha assegurat que «vivim en una societat que, durant la pandèmia, ha demostrat que som capaços de cuidar-nos els uns als altres i això s'ha de mantenir sempre». En aquest sentit, ha recordat recuperacions de drets, com el retorn de la targeta sanitària a la població immigrant o la supressió del copagament farmacèutic, i assoliment de nous drets, com la creació de la renda social garantida.

Durant el seu parlament a la seu de l’Ateneu menorquí, la presidenta també ha explicat com el diàleg ha estat «la principal eina de feina dels governs progressistes de la passada i l’actual legislatura». Armengol ha defensat una manera de treballar basada en tres pactes: un pacte entre socis de govern per a dur endavant un projecte comú amb objectius compartits; un pacte entre institucions, per a afavorir la cogovernança i que la presa de decisions es faci tenint sempre en compte el criteri de cadascuna de les illes, i un pacte amb la ciutadania, de manera que els agents socials estiguin incorporats als fòrums de debat i siguin també copartícips de l’acció de govern.

Armengol ha finalitzat apel·lant a la necessitat de continuar treballant i legislant avançant-nos al futur, com les Illes ja varen fer amb la Llei de canvi climàtic, la Llei de residus o la més recent Llei de Turisme. Aquestes normatives, ha explicat la presidenta, «fixen límits a un creixement que no pot ser infinit, prenen mesures reals i valentes contra el canvi climàtic i atorguen nous drets als treballadors i treballadores del sector turístic».