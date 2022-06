MÉS celebra la delegació de competències contra el turisme d'excessos a l'Ajuntament de Calvià

MÉS per Mallorca i MÉS per Calvià han celebrat aquest dimecres que el Consell de Mallorca hagi aprovat la delegació de les competències contra el turisme d'excessos a l'Ajuntament de Calvià. L'objectiu d'aquest traspàs és millorar la qualitat turística del municipi mallorquí, un dels epicentres del turisme d'excessos de les Balears, i també d'Europa.

A partir d'ara, l'Ajuntament de Calvià pot iniciar i resoldre expedients sancionadors per incompliments de la normativa. És a dir, el consistori calvianer tendrà la gestió directa per regular aquest tipus de turisme dins del municipi. D'aquesta manera, la capacitat de resposta davant els comportaments sancionats serà més ràpida per part de l'administració pública.

El conseller i candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha apuntat que «ni podem, ni volem seguir amb la massificació i el turisme d'excessos. El nostre futur passa per un model econòmic més sostenible, respectuós amb el territori i que generi riquesa compartida. Cal parlar clar; no volem un turisme de gatera, un turisme que provoca malestar, un turisme del qual només se'n beneficien uns pocs, mentre el conjunt de la societat només en surt perjudicat».

En aquest sentit, el regidor de MÉS per Calvià, Rafel Sedano, ha subratllat que «amb la signatura d'aquest conveni de traspàs de competències, des de l'Ajuntament de Calvià podrem actuar de manera més ràpida contra el turisme d'excessos, fet que es traduirà en un major benestar dels calvianers i calvianeres».

La regulació del turisme d'excessos ha estat una reivindicació històrica de MÉS per Mallorca. De fet, ja es van fer passes en aquest sentit quan Bel Busquets era consellera de Turisme del Govern. La formació ecosobiranista, però, espera ara que aquest traspàs de competències es faci extensiu a altres municipis que també pateixen aquest tipus de turisme, com són Palma o Llucmajor, concretament a la zona de s'Arenal.

Tot i això, MÉS per Mallorca segueix apostant per un canvi de model turístic i per un turisme basat en la qualitat i en la desestacionalització.