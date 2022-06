EUIB condemna la resposta del Govern espanyol davant els assassinats ocorreguts a la tanca de Melilla

Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) ha lamentat les declaracions del president del govern espanyol, en les quals exalça la bona tasca realitzada per la Gendarmeria marroquina a la tanca de Melilla, justificant-ho amb la necessària defensa de les fronteres. Tot i que posteriorment es va solidaritzar amb les víctimes, va argumentar que aquestes situacions es produeixen per la presència de màfies que provoquen assalts a la tanca.

Segons EUIB, l'intent de salt es produeix més aviat per la desesperació de les persones migrants que fa setmanes, mesos o anys que esperen el moment adequat per intentar creuar una tanca. «El fet és que es va actuar de manera contundent i violenta contra les persones, tant que els hi varen arrabassar la vida a més de trenta persones», argumenta la formació política. I afegeix que «criminalitzar aquest intent una altra vegada, i reduir-lo a activitat de suposades màfies, no ens sembla el més adequat. Les màfies tenen a veure amb el trànsit de les persones a través de deserts i mars, no a una tanca on només val el 'que se salvi qui pugui'. Les màfies no treuen profit dels pobres que intenten travessar la tanca de Melilla, el seu negoci consisteix en dur-los fins a la tanca», assegura EUIB.

A més, també comenten que «és evident que les autoritats espanyoles i marroquines han estat cercant sortides fàcils, però deuen donar explicacions». I retreuen al president espanyol que «no oblidem que fa poc Pedro Sánchez va arribar a un acord amb el Marroc, en una nova interpretació de la situació del Sàhara Occidental que donava per bona l'autonomia que els hi ofereix el rei del Marroc, en contra de l'autodeterminació del poble sahrauí. Com agraïment a aquesta decisió, el rei del Marroc sembla haver-se compromès amb el govern espanyol a intentar limitar l'entrada de migrants a l'Estat per Melilla o Ceuta».

EUIB també afirma que «una de les maneres que hem pogut conèixer és la de pressionar els migrants que es concentren a les muntanyes properes a Melilla, forçant encara més la seva delicada situació. Per exemple, es convenç els comerciants de la zona perquè no els hi venguin menjar i queviures, accetuant així les necessitats dels migrants i forçant encara més una situació ja de per sí força dura».

«No podem oblidar tampoc que les persones migrants han estat considerades per l'OTAN, ni més ni manco, com un element de risc. Un element de risc per als països del nord, per al món ric. És a dir que la gent sense recursos i les perseguides representen un element de risc, fins i tot oficialment».

El partit polític de les Balears tamné demana obrir una investigació independent sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla que permeti aclarir amb exactitud el que ha passat, en línia amb el que demana l'ONU a l'Estat espanyol i al Marroc. Ens sembla un pas encertat la decisió de la fiscalia general de l'Estat d'ordenar una investigació sobre els fets ocorreguts a la tanca de Melilla. Les proves gràfiques que han inundat les xarxes i els mitjans no deixen lloc per al dubte, ha estat una massacre, i cal aclarir els fets al detall.