Truyol: «Sempre hem actuat amb transparència, a diferència de governs anteriors»

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i expresidenta d’Emaya, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa després de la reunió del Consell de Gerència d’Urbanisme per a fer valoracions sobre l’acusació de la Fiscalia pel cas Emaya. «No compartim aquestes decisions judicials, tot i que les respectam, perquè la feina feta l’anterior legislatura ens avala i va ser un punt d’inflexió importantíssim per revertir aquesta problemàtica històrica dels vessaments a la mar», ha explicat Truyol, i ha assegurat que l’equip que estava al capdavant d’Emaya va posar en marxa «tots els mecanismes per solucionar el tema dels vessaments».

Truyol ha considerat que és «sorprenent» que s’hagi materialitzat l’acusació, quan «els fets, els projectes i tota la documentació que s’han presentat a instàncies judicials arran d’aquesta investigació, demostren d’una manera clara tota la feina que es va fer durant els anys que vaig presidir Emaya i que s’ha continuat fent». La regidora ha recordat que fa dècades que hi ha vessaments i que la normativa contempla aquesta possibilitat en cas pluges, quan la depuradora no pot absorbir les quantitats d’aigua que es generen o d’avaria.

«Aquests vessaments s’han notificat tant al Govern balear com al Ministeri de Medi Ambient», ha subratllat, a més d’assenyalar que totes les administracions implicades (Estat, Govern i Ajuntament de Palma) coneixien la situació. «Totes les administracions estan implicades en solucionar aquest problema, i quan no s’ha actuat n’ha estat responsabilitat de totes», ha afegit.

Truyol ha repassat les iniciatives i accions que va dur a terme la legislatura passada, des que agafà les regnes d’Emaya el 2015:

Tancament de les platges afectades per abocaments per prevenir la salut pública i els efectes negatius en el medi ambient. Aquesta decisió no s’havia pres a anteriors legislatures.

Actuar amb transparència i informar la població dels problemes de sanejament.

Recuperació del cànon de sanejament després de negociar amb la Conselleria de Medi Ambient, encapçalada per Vicenç Vidal. Es varen aconseguir 30 milions d’euros per a inversions en aquesta matèria. Gràcies a aquests recursos s’han pogut dur a terme projectes com el del col·lector interceptor o el del tanc de laminació, que reduiran en gran manera els vessaments a la mar.

Aconseguir el compromís del Govern espanyol per fer un projecte i finançar la nova depuradora a Palma.

Elaboració del pla de millora del sanejament de Palma el juny del 2016, el qual va servir per prioritzar projectes i determinar les administracions competents.

Truyol ha remarcat que «solucionar aquesta problemàtica no era fàcil ni ràpid». «Millorar les estructures de sanejament de la ciutat té un cost econòmic molt elevat i s’han de posar d’acord totes les administracions implicades», ha continuat. «Tots els projectes que s’estan desenvolupant ara a Emaya venen de l’anterior legislatura, quan es va cercar finançament», ha afegit i ha recordat que aquestes iniciatives «tenen una tramitació llarga perquè requereixen una avaluació ambiental i informes d’altres administracions».

«Per això la nostra sorpresa perquè la Fiscalia, davant de tots aquests fets, hagi materialitzat una acusació tan clara i rotunda cap a la meva persona i la resta de l’equip d’Emaya de la passada legislatura», ha lamentat la regidora, a més de reiterar que sempre s’ha actuat amb transparència, a diferència de governs anteriors.

Per a acabar, Truyol ha recordat que hi ha antecedents judicials d’arxivaments de casos molt pareguts al d’Emaya. D’una banda, fa poc més d’un any «es va arxivar un cas per la necessitat d’una depuradora a Muro i Santa Margalida, quan la Fiscalia va considerar que els ajuntaments havien aplicat algunes mesures per pal·liar la situació». Per altra part, fa dies que «es va arxivar una investigació judicial que afectava la Conselleria de Medi Ambient pels vessaments a Palma i que feia referència a possibles sancions al respecte».