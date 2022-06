Melià: «El Govern abusa del decret llei i no garanteix el coneixement del català per accedir a l'administració pública»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha votat en contra del decret llei d'estabilització perquè considera que «el Govern abusa per enèsima vegada del decret llei, no garanteix el coneixement del català per accedir a l'administració pública i no aposta pel manteniment i l'estabilitat dels serveis públics».

El portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, ha declarat que «tenim un govern que es dedica a fer decrets llei on hi posa de tot. És una pràctica absolutament abusiva i contrària a la separació de poders. Correspon al Parlament fer les lleis».

Així mateix, Melià ha criticat la moratòria de dos anys que s'ha inclòs en el decret amb relació a l'acreditació del coneixement del català. «Aquesta exempció és l'antònim de l'estabilització. Si tant ens preocupava estabilitzar els treballadors, els hi havíem de donar una solució definitiva ja».

En aquest sentit, el portaveu ha recordat que la formació ha proposat diferents mecanismes perquè els treballadors puguin acreditar el nivell de català com la realització d'una prova organitzada per la mateixa administració o amb la presentació d'un certificat emès per qualsevol poder públic que estableixi que el treballador ha superat una prova de nivell i ha acreditat el coneixement de la llengua.

Amb tot Melià ha assenyalat que per mantenir l'estabilitat i el manteniment dels serveis públics la formació ha demanat que es valori amb més pes els treballadors en situació interina a efectes d'atorgar la puntuació final. «Per mantenir l'estabilitat dels serveis públics és cabdal que una part de la força laboral es mantengui perquè si no els serveis públics patiran en la seva capacitat de continuar presentat el servei amb la mateixa eficiència».