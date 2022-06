Els grups del Pacte rebutgen fer la sessió de control al Govern durant el ple del Parlament

PSIB, MÉS i Unides Podem han votat en contra, durant la Diputació Permanent del Parlament, de fer la sessió de control de preguntes al Govern durant el ple parlamentari d'aquest dimarts.

Daquesta manera, la sessió extraordinària daquest ple de la Cambra només inclourà el debat i votació del Projecte de Llei de Polítiques de Joventut de les Balears i el Decret Llei de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes.

Durant la Diputació Permanent tampoc no ha tirat endavant el debat de la presa en consideració de la Proposició de Llei del PP de modificació del decret 1/2014 pel qual s'aprova el text de les disposicions legals de les Balears en matèria de tributs cedits pel Govern.

En declaracions als mitjans, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Pilar Costa, ha justificat el vot i ha recordat que són sessions extraordinàries on es tramiten les propostes aprovades a la Diputació Permanent. «Hem prioritzat la quantitat de lleis que tenim en tramitació», ha afirmat.

Costa ha indicat que hi ha vuit lleis en marxa i ha transmès el seu respecte per l'estratègia de l'oposició d'«intentar endarrerir les lleis perquè no s'aprovin, però nosaltres intentarem accelerar-ne el màxim».

A més, ha explicat que des de fa set anys de Govern progressista «sempre s'han prioritzat» les sessions extraordinàries del Parlament, per tant, ha rebutjat les crítiques de l'oposició d'«atemptat democràtic».

«És absolutament desmesurat aquest dramatisme», ha afirmat, alhora que ha afegit: «Els qui governaven amb el senyor Bauzá saben que ni una sola vegada en quatre anys hi va haver sessions de control extraordinàries».

En aquest sentit, la portaveu parlamentària del PSIB ha reconegut que els partits de l'oposició havien realitzat la proposta i ha rebutjat que hi hagi «una estratègia» perquè no es facin certes preguntes.

«El reglament preveu que es facin preguntes en període ordinari i en període extraordinari, en cas d'urgència. En aquests darrers anys s'han fet, però en aquests moments el que no volem és que s'acabin els períodes de sessió sense la tramitació d'aquestes lleis», ha finalitzat.