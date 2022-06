MÉS demana al Parlament que «condemni la massacre de Melilla»

MÉS per Mallorca ha registrat en el Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per la via d'urgència perquè el Parlament «condemni la massacre de Melilla i expressi el seu rebuig a les actuacions contràries als drets humans» de la Gendarmeria marroquina, la Guàrdia Civil i la policia espanyola.

La formació ecosobiranista ha criticat la «gran repressió policial» desplegada el passat 24 de juny a la tanca per part de la Gendarmeria marroquina amb la col·laboració dels cossos espanyols que han acabat amb la mort d'almenys 37 persones.

MÉS demana al Govern espanyol que «compleixi i faci complir» tots els compromisos adquirits per l'Estat en defensa dels drets humans, tant en el seu territori com defora.

També insta a la derogació de la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com la llei Mordaza.

Per la formació ecosobiranista, «davant les violacions dels drets humans no hi ha lloc ni per la indeterminació».

MÉS defensa «la més enèrgica condemna davant situacions de gravetat tan extrema».

Per a MÉS per Mallorca, en l'Europa del segle XXI «són inadmissibles accions emmarcades en una essència reaccionària i la col·laboració amb règims autoritaris».