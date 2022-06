Melià: «Si no es pot acreditar el català, fins d'aquí a dos anys no sabrem si els treballadors finalment quedaran estabilitzats»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha tornat a demanar que el català sigui un requisit per accedir a una plaça pública i que es pugui acreditar el nivell amb un títol oficial o una prova de nivell que faci l'administració amb totes les garanties oportunes.

«Si en el moment de donar les places no es pot acreditar el català, fins d'aquí a dos anys no sabrem si els treballadors finalment quedaran estabilitzats o no, i tornarem a tenir el mateix problema».

Per altra banda, Josep Melià ha donat a conèixer que votaran a favor de la presa en consideració del decret llei de les rebaixes fiscals del Partit Popular, ja que El Pi, en essència, està a favor. «Fan falta mesures de suport per a la rebaixa de la pressió fiscal» ha assegurat Melià, «tot i que hi ha qüestions que no hi estam a favor».

Per exemple, El Pi està d'acord que s'elimini l'impost de successió, «ja que és injust tornar a sotmetre a pagament aquest immoble»; o que s'incrementi les mesures per potenciar l'accés a l'habitatge. «Sobretot els joves tenen dificultats per poder adquirir un primer habitatge».

Per altra banda, El Pi creu que l'impost de transmissió patrimonial per valor de més d'un milió d'euros sí que s'ha de mantenir. «Hi ha molts d'estrangers que compren habitatges de luxe a les Balears i aquests han de tributar».