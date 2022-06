El PP demana la compareixença de Romero perquè expliqui «què diu l'expedient sobre Jarabo que sortirà a la llum durant les eleccions»

El Partit Popular de Palma ha demanat la compareixença del regidor Rodrigo Romero per a explicar els àudios fets públics per dBalears aquest dimarts en què diu que Jurado és «un puta mentider», Jarabo «un fracassat» i que té a Truyol «pillada com un pitbull».

La portaveu del Grup Municipal del PP, Mercedes Celeste, ha explicat que aquests àudios posen de manifest la «profunda crisi» que afecta tot el govern de Cort. El PP també vol que el regidor expliqui quin és aquest expedient que diu que existeix sobre Alberto Jarabo. A més, el partit ha dit que demanaran la compareixença dels regidors Neus Truyol i Francesc Dalmau perquè donin explicacions sobre el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Per al PP, els fets que relata Romero als àudios són «molt greus». «No només posen de manifest que hi ha regidors de l'equip de govern que estan en contra del PGOU, sinó que carrega contra Alberto Jarabo. Què diu aquest expedient tan preocupant que segons ell existeix i que sortirà a la llum durant les eleccions? La compareixença que demanam és perquè Romero es pugui expressar amb total tranquil·litat i pugui explicar, sense cap pressió, què ha passat. Perquè ens fa vergonya que s'hagi humiliat d'aquesta manera una persona. Que surtin a la llum converses privades d'un regidor ens sembla menyspreable», ha manifestat Celeste.

Pel que fa al PGOU, la formació demanarà la compareixença de Truyol i Dalmau. «La regidora de MÉS haurà d'explicar quin sentit té dividir la ciutat en superilles com planteja el Pla General. És un còpia i pega del model de Barcelona, ​​que és una ciutat quadriculada. Això no obstant, com s'adaptaran aquestes superilles a la realitat de Palma sense generar guetos?». Quant a Dalmau, haurà d'explicar la seva participació i visió sobre el plantejament del PGOU pel que fa a les vies i els accessos a Palma. «No cal oblidar que el Consell de Mallorca ha dit que aquest plantejament és il·legal i no els competeix», ha remarcat.

Per acabar, Celeste ha informat que votaran en contra dels comptes i la gestió d'Emaya. «No perquè aquests comptes estiguin malament, sinó perquè no els podem donar suport quan contemplen un dèficit de 4 milions. Emaya és una empresa municipal d'aigües i claveguerams, no una comercialitzadora de llum i gas».