El Pi Marratxí critica que Aena «faci i desfaci» sense tenir en compte ni veïns ni institucions

El Pi Marratxí critica que Aena no hagi acceptat cap al·legació presentada per la formació amb relació a la construcció del parc fotovoltaic a l’aeroport de Son Bonet i reclama a la Conselleria de Transició Energètica i Sector Productius que faci tot el possible per a preservar aquest espai.

«Han envaït les nostres competències, el nostre autogovern. És el Consell i l’Ajuntament de Marratxí que han de prendre les decisions en matèria urbanística i ordenació territorial. Per aquest motiu instam l’Estat a efectuar els canvis normatius pertinents perquè així sigui», ha declarat Neus Serra, la regidora d’El Pi a l’Ajuntament de Marratxí.

Així mateix, Serra ha destacat la feina que han fet des de la formació per a preservar l’espai verd on es vol construir l’esmentat parc fotovoltaic. «No ens poden llevar aquest espai verd que és de tots els marratxiners i marratxineres i que així ho estableix el planejament urbanístic del nostre municipi», i ha afegit que «no coneixen la nostra realitat, no pot ser que preguin decisions sense tenir-nos en compte i passant per damunt dels nostres planejaments».

Amb tot, la regidora ha recordat que tot just fa uns mesos el Parlament va aprovar una iniciativa d'El Pi perquè Aena no pugui realitzar transformacions dins els aeroports sense comptar amb el vistiplau de les institucions municipals i autonòmiques com a administracions competents en urbanisme i ordenació territorial.