MÉS per Mallorca s'adhereix a la ILP per regularitzar les persones migrants

El Consell Polític de MÉS per Mallorca, celebrat aquest dissabte al Pla de na Tesa, a Marratxí, ha aprovat donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una regularització extraordinària de persones estrangeres en situació administrativa irregular a l'Estat espanyol, impulsada per la plataforma 'Regularización Ya'.

El coordinador general de la formació ecosobiranista i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha assenyalat que «en aquest moment tenim unes 500.000 persones que viuen amb nosaltres, però que no gaudeixen dels mateixos drets, i no els podem donar l'esquena. Per això ens adherim a aquesta ILP i exigim a l'Estat que faci un procés extraordinari per regularitzar aquestes persones, com ja s'ha fet a altres estats d'Europa per tal de donar-los els mateixos drets que a la resta de població i construir junts la societat que volem».

Des de MÉS per Mallorca apunten la necessitat de la regularització per una qüestió d'accés a drets fonamentals, ja que la irregularitat suposa estar «en una condició de vulneració permanent». Apunten que mantenir aquesta situació és «incentivar les situacions d'explotació laboral, assetjament sexual o exclusió social».

A més, la irregularització de les 500.000 persones afectades també suposa la pèrdua d'una gran aportació econòmica i fiscal, així com d'una riquesa qualitativa per al conjunt de la societat. «Si la seva activitat estigués regularitzada, suposaria una aportació més gran en impostos i, per tant, beneficiaria les arques públiques, a més d'eliminar la competència deslleial», ha manifestat la formació.

Aquesta ILP es va llançar el passat mes de febrer a nivell de tot l'Estat espanyol. L'objectiu de la campanya és aconseguir 500.000 signatures perquè prosperi la iniciativa i, per tant, es pugui debatre al Parlament espanyol la regularització extraordinària de les aproximadament 500.000 persones estrangeres afectades. Aquestes es troben actualment en uns llimbs jurídic, administratiu i de drets essencials. A hores d'ara s'han adherit ja a la campanya més de 750 entitats de tot l'Estat.

Des del seu naixement, la plataforma 'Regularización Ya' va posar a l'agenda política i mediàtica la necessitat «d'una regularització urgent, àmplia i sense condicions per a les persones migrants indocumentades per una qüestió de drets i de justícia social, i per sortir totes juntes de la crisi sanitària».

Abolir la prostitució

Per altra banda, durant la reunió del Consell Polític ecosobiranista, també s'ha iniciat el debat sobre la proposta de llei per abolir la prostitució, la qual ha estat impulsada recentment per part del PSOE al Congrés espanyol dels Diputats.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «des de MÉS per Mallorca, a través de l'espai FeminisMES, hem convocat unes jornades de formació sobre prostitució per aprofundir i avançar en la reflexió sobre aquest tema. Apostam per donar tots els drets socials i laborals que siguin necessaris a totes les persones que es veuen abocades a exercir aquesta activitat, i això comença per abolir la llei d'estrangeria, la principal arma d'esclavització de les dones del segle XXI».